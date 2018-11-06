У меня часто немеют руки или ноги. Нужно ли идти к врачу?

У вас часто немеют руки и/или ноги? Онемение время от времени настигает каждого человека и причин тому множество. Часть из них естественные и вполне нормальные, но некоторые являются признаком болезни. Давайте разберёмся, когда же можно не волноваться, а когда нужно срочно бежать к врачу.

“Безопасное” онемение

Конечности, да в принципе и любой участок тела, онемевают при длительном несменном положении, когда происходит сдавливание кровеносных сосудов. В народе говорят “рука/нога затекла”. Чаще всего это происходит, когда человек спит или долго неподвижно сидит. Под собственным весом конечности сдавливают “нижележащие” сосуды, отчего нарушается крово- и лимфоток. Иногда по пробуждению мы можем вообще не чувствовать, например, руку, и может потребоваться несколько минут, чтобы чувствительность и подвижность вернулись. А потом, когда мы снова приходим в движение, кровь приливает к голодавшим участкам, и мы чувствуем щекотно-болезненные “мурашки”.

Такой вид онемения условно безопасен, так как не вызван никаким внутренним заболеванием. Но если сдавливание сосудов происходит из-за того, что тело слишком туго перетянуто (например, ремешком от обуви, повязкой или жгутом) или придавлено тяжестью, нужно как можно скорее освободить его. Слишком длительный застой крови может вызвать тяжёлые последствия, включая синдром длительного сдавливания, тромбогеморрагический синдром и сепсис.

Опасное онемение

Когда онемение нельзя объяснить слишком долгим неподвижным положением и/или оно повторяется регулярно, можно говорить о патологии. Особенно важно обратить внимание, если немеет не просто конечность, а и участки, не склонные к “затеканию”: лицо, спина, область гениталий. Причинами могут быть:

● механическое передавливание сосудов (тромбы, травмы, остеохондроз, отёки, опухоли);

● “слабые” сосуды;

● анемия и гиповолемия;

● недостаток кальция, магния, витамина В12 (в принципе, всей группы В);

● сахарный диабет;

● артриты;

● невриты;

● рассеянный склероз;

● различные неврологические заболевания;

● ущемление и сдавливание нервов (травмы, отёки, опухоли, слишком узкие каналы прохождение нервов, например, “туннельный синдром”);

● транзиторные ишемические атаки;

● тяжёлые болезни сердца;

● прединфарктное и прединсультное состояние.

Такие состояния очень опасны для здоровья и даже жизни человека, поэтому очень важно обратиться к врачу и начать лечение. В первую очередь нужно проконсультироваться у терапевта или семейного врача. После осмотра и первичных анализов он направит больного к более узкому специалисту. Чаще всего это невролог и кардиолог, реже - эндокринолог и другие врачи. Естественно, универсального лечения нет и быть не может, так как онемение может быть вызвано совершенно разными болезнями, которые требуют совершенно разного подхода, вплоть до оперативного вмешательства. Зато можно снизить вероятность появления онемения здоровым образом жизни: правильным питанием, соблюдением нормального режима сна и бодрствования, тренировкой сердечно-сосудистой системы, отказом от курения и прочих вредных привычек.