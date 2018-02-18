Топ-5 мест с самой высокой продолжительностью жизни. Инфографика

На японском острове Окинава на 100 тыс. населения около 60 человек, переживших столетний рубеж

Журнал Новое Время опубликовал Топ-5 мест с наибольшей продолжительностью жизни.

1. Окинава, Япония

На Окинаве на 100 тыс. населения около 60 человек, переживших столетний рубеж. Среди возможных причин долголетия местных жителей - приусадебные хозяйства, которые способствуют подвижному образу жизни; употребление большого количества морепродуктов и местных овощей, выращенных без химикатов; низкокалорийная питательная диета и особая философия питания: есть ровно столько, чтобы насытиться на 80%, не переедать.

2. Сардиния, Италия

Многие коренные жители Сардинии отметили столетие. У них хорошая генетика и отличное здоровье благодаря средиземноморской диете с небольшим количеством мяса и большим количеством овощей и фруктов, овечьего молока и сыра в рационе. Сардинцы любят выпить немного красного вина. Для них обязательны пешие прогулки по горной местности и активное участие в общественной жизни.

3. Лома Линда, Калифорния

Большая половина жителей этого американского города - прихожане Церкви Адвентистов седьмого дня, и соответственно вере они придерживаются четких правил здорового образа жизни, а именно: не употребляют алкоголь, никотин, а также мясо. Они едят много орехов, пьют большое количество воды и регулярно занимаются спортом.

4. Никоя, Коста Рика

Жители полуострова Никоя до сих пор хранят в своем распорядке традиционную костариканскую культуру. Пищу готовят на открытом огне, национальные блюда содержат большое количество кукурузы, часто перемолотой вручную, а также фрукты и бобовые. Собственные огороды, жесткий распорядок дня, сбалансированное питание, природная вода, богатая кальцием и магнием - все это и становится причиной заметного количества долгожителей в регионе.

5. Икария, Греция

Небольшой остров в Эгейском море, жители которого в 2,5 раза чаще доживают до 90 лет, чем европейцы в целом. Местное население мало подвержено многим возрастным заболеваниям. Жители острова мало контактируют с континентом, но тесно общаются друг с другом, многие отдыхают, занимаются фермерством и рыболовством в свое удовольствие, ежедневно совершают вынужденные прогулки по горам. Диета у островитян - идеальная для здоровья: средиземноморская, с большим количеством оливкового масла и овощей и небольшим потреблением мяса.

Читайте материал об оздоровительной методике биохакинг в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года