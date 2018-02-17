Топ-15 самых эффективных продуктов для долголетия

Грецкие орехи - один из самых эффективных продуктов для долголетия

Журнал Новое Время назвал 15 самых эффективных продуктов для долголетия.

1. Овсяная каша

Овсянка помогает регулировать обмен веществ, являются источником углеводов и клетчатки. Содержит уникальный антиоксидант авенатрамид, поэтому помогает снизить уровень артериального давления. Содержание калия и кальция делают продукт полезным для укрепления костной системы. Согласно обзору британского журнала Food & Function, овсянка содержит бета-глюкан, который снижает уровень плохого холестерина в крови.

2. Авокадо

Авокадо снижает уровень плохого холестерина в крови (до 22%) и повышает уровень хорошего, таким образом предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В нем много витамина К и С, калия, полезных жиров. Наличие таких веществ, как лютеин и зеаксантин, делает употребление авокадо очень полезным для здоровья глаз.

3. Грецкий орех

Грецкие орехи содержат антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые снижают уровень плохого холестерина. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer's Disease, показало, что употребление грецких орехов поддерживает эффективную работу мозга.

4. Миндаль

Миндальный орех содержит клетчатку, белки и здоровые жиры. Согласно исследованию, опубликованному в журнале New England Journal of Medicine, употребление миндаля снижает риск заболевания раком, сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.

5. Оливковое масло

Оливковое масло содержит антиоксиданты, которые благоприятно влияют на мозг. Исследование, опубликованное в нидерландском журнале Journal of Alzheimer's Disease, показало, что эти антиоксиданты помогают избежать возрастного снижения когнитивных способностей.

6. Свежая зелень

Зелень помогает бороться с болезнетворными воспалениями, сердечными заболеваниями. Согласно исследованию, опубликованному в британском журнале Experimental Biology, люди, которые употребляют свежую зелень хотя бы раз в день, снижают риск преждевременной смерти на 15%.

7. Перец

Перец является источником витамина А, витамина С и витамина В, а также содержит фитохимикаты и каротиноиды - антиоксиданты с противовоспалительными свойствами.

8. Фасоль

Употребление фасоли помогает при сердечной недостаточности, болезнях почек, печени и желудочно-кишечного тракта. По количеству и усвояемости белков фасоль можно сравнить с мясом и рыбой.

9. Яблоки

Яблоки помогают предотвращать развитие сахарного диабета второго типа. Согласно исследованию, опубликованному в британском журнале BMJ, регулярное употребление яблок снижает риск развития хронических заболеваний и укрепляет иммунитет.

10. Зеленый чай

Зеленый чай помогает регулировать уровень холестерина и предотвращает повреждение кожи на солнце. Употребление зеленого чая связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в индийском журнале Advanced Pharmaceutical Technology & Research, катехин, содержащийся в чае, помогает профилактике болезни Альцгеймера, а также снижает риск расстройств памяти и внимания.

11. Лосось

Лосось богат жирными кислотами Омега-3, которые помогают снизить кровяное давление и предотвращают развитие сердечных заболеваний, замедляют старение организма. Мясо жирной красной рыбы также является эффективным антидепрессантом.

12. Йогурт

Йогурты содержат пробиотики, которые помогают бороться с болезнетворными воспалениями, а также укрепляют иммунную систему. Исследование, проведенное в Японии, показало, что участники, которые ели йогурты, богатые пробиотиками, жили дольше, чем те, кто этого не делал.

13. Тунец

Тунец богат аминокислотами, микроэлементами и витаминами. Употребление тунца нормализует уровень сахара в крови, способствует снижению холестерина. Ежедневное употребление 30 г тунца в два раза сокращает опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию жирового комплекса Омега-3.

14. Твердый сыр

Сыр богат аминокислотами и витаминами, обладает противовоспалительными свойствами. Употребление сыра благотворно действует на микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и всасывание пищи, а также снижает уровень холестерина в крови.

15. Киноа

Киноа полезна высоким содержанием белка, клетчатки и различными антиоксидантами. Употребление киноа предотвращает развитие сахарного диабета второго типа и помогает контролировать уровень сахара в крови, а также предотвращает появление болезнетворных воспалений.

Читайте материал об оздоровительной методике биохакинг в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года