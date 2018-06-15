Тепловой и солнечный удар: симптомы и первая помощь

При любой степени тяжести теплового удара пострадавшему нужно как можно скорее оказать первую доврачебную помощь

В тёплую летнюю погоду грех сидеть в помещении, да и за долгую холодную зиму уже насиделись. Вот и стараемся мы как можно больше времени проводить на открытом воздухе. Да всё хорошо в меру, вот и этот “открытый воздух” может обернуться неприятным тепловым ударом. Почему так случается, как проявляется и что делать, читайте дальше.

Почему развивается тепловой (солнечный) удар

Тепловой удар - это состояние, когда организм не справляется (т.е. не может обработать) с количеством тепла в организме. Тепло может “накопиться” внутри, например, при инфекционных заболеваниях, либо поступить снаружи. Говоря о тепловом ударе имеется ввиду именно внешний источник, приведший к перегреванию организма.

Тепловой удар может случиться в жаркой душной комнате, на улице при высоких показателях температуры и влажности, при работе возле горячего оборудования (начиная от доменных печей в горячих цехах и заканчивая обычной кухонной плитой), даже после долгого сидения возле костра.

Солнечный удар - это разновидность теплового удара, который развивается при непосредственном воздействии солнечных лучей на человека, конкретно на голову.

Проявления теплового удара

Существует 3 степени теплового удара, которые отличаются по интенсивности проявлений, начиная от лёгкого головокружения и заканчивая комой. Сами симптомы можно условно разделить на 4 категории:

Гастроэнтерические: тошнота, боли в животе, рвота, послабление стула (редко);

Гипертермические: покраснение кожи (редко - резкое побледнение, цианотичная окраса), кожа горячая и сухая;

Асфиктические: одышка, учащённое дыхание;

Церебральные: головокружение, головные боли, помутнение сознания, в тяжелых случаях - судороги, галлюцинации.

Обычно симптомы нарастают постепенно, и первый признак: покраснение или сильное побледнение лица, слабость, затруднённое дыхание. Уже на этом этапе пора оказывать первую помощь!

Первая помощь при тепловом или солнечном ударе

При любой степени тяжести теплового удара пострадавшему нужно как можно скорее оказать первую доврачебную помощь. При этом, при ударе 1 степени можно этой первой помощью и ограничиться, при 2 степени желательно в ближайшее время записаться к терапевту, а при тепловом ударе 3 степени необходима срочная госпитализация больного!

● Пострадавшего нужно увести (отнести) в прохладное тенистое место (помещение).

● Обеспечьте доступ свежего воздуха: включить вентилятор, обмахивать газеткой (но не помещайте человека под холодный кондиционер!).

● Расстегните тугие пуговицы и пояса, снимите одежду из плотного или воздухонепроницаемого материала.

● Давайте больному пить прохладную негазированную воду или тёплый (ближе к горячему) сладкий чай. Общий объём выпитого может достигать 1,5-2 литров, но его стоит дозировать по 250-300 грамм с перерывом хотя бы в несколько минут.

● Оботрите больного (особенно лицо и шею) влажным полотенцем. Обтирание желательно делать каждые 3-5 минут.

● На лоб или затылок можно положить лёд, завернутый в полотенце.

● Если у пострадавшего началась рвота, помогите ему принять позицию ,чтобы не произошло захлёбывание рвотными массами.

Больного с солнечным ударом крайне нежелательно оставлять одного, даже если он говорит, что нормально себя чувствует. Вызовете кого-нибудь из близких пострадавшего, если его состояние не вызывает опасений, либо скорую помощь в случае сильно выраженных симптомов.