Что такое приступ стенокардии и как с ним бороться

От людей, страдающих сердечными заболеваниями нередко можно услышать, что у них случаются приступы стенокардии. Что же представляет из себя этот приступ, кого может настигнуть и как с ним бороться.

Стенокардия, по сути, не заболевание. Это состояние, которое характеризуется болями за грудиной, обычно давящими. Народное название приступа - “грудная жаба”. Стенокардия является проявлением сердечной недостаточности, чаще всего, ишемии миокарда.

Симптомы стенокардии

Грудные боли довольно сложно дифференцировать, поэтому многие люди путают мышечные боли в грудной клетке, боли в позвоночнике и сердечные боли. Приступ стенокардии имеет конкретные признаки, по которым можно чётко его определить:

Приступ иногда называют “стабильной стенокардией”, так как он имеет довольно однозначные симптомы и длительность. Но в редких случаях может случиться и “нестабильный” приступ, который длится более получаса, и не проходит ни в покое, ни после принятия лекарственных препаратов. В таком случае нужно срочно вызвать скорую помощь, так как речь может уже идти о сердечном приступе.

Что делать при приступе стенокардии?

Если боль в груди появилась впервые, человеку необходимо принять полулежачее или лежачее положение и подождать, пока приступ пройдёт сам. Можно положить под язык таблетку валидола. После первой же ситуации нужно обратиться к кардиологу или терапевту. Для диагностики стенокардии назначают:

● ЭКГ,

● ЭКГ с нагрузкой,

● мониторинг по Холтеру,

● рентген грудной клетки,

● УЗИ сердца,

● МРТ сердца,

● коронарную ангиографию.

У больного, страдающего стенокардией всегда должны быть под рукой препараты, которые прописал лечащий врач. Особенно быстро снимает приступ нитроглицерин. Также нужен покой. Если же приступ не проходит в течение получаса, необходимо вызывать скорую помощь.