Сосудистая “сеточка” на лице: особенности кожи или болезнь

Небольшие красные “звёздочки” или “сеточки” на коже лица - явление не редкое.

У кого-то они появляются ситуативно и исчезают, у кого-то не проходят никогда. Наиболее подвержены “звёздочкам” люди с тонкой сухой кожей, работающие с высокими температурами, а также курильщики и большие поклонники алкоголя. Почему же появляется красная сеточка на лице и можно ли от неё избавиться?

Что такое купероз

Красная “сеточка” или “звёздочки” на лице имеют медицинское название “купероз”. Купероз – это дальний родственник варикоза, сосудистое заболевание, обусловленное слабостью стенок кровеносных сосудов и их растягиванием. Но, в отличие от плотных вен синеватого оттенка, капилляры более тонкие и прозрачные, а потому просвечивающаяся кровь даёт явный красный цвет сосудистой сетке.

Причины купероза

Существует целый ряд причин, которые провоцируют развитие сосудистой сеточки. Причём, от этого заболевания не застрахован никто, независимо от пола, возраста и образа жизни. Наиболее частыми эндогенными (внутренними) причинами являются:

наследственная предрасположенность, гормональные нарушения, нарушения метаболизма, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, болезни эндокринной системы, некоторые заболевания пищеварительной системы, недостаток кремния в организме, заражение кожным клещом, начальная стадия болезни розацеа, вредные привычки (курение и/или злоупотребление алкоголем).

Огромное значение в развитии купероза играют и внешние (экзогенные) факторы. Сосудистой сетке подвержены люди, проводящие много часов подряд возле источников высоких температур: повара, работники горячих цехов и т.д. То же касается и любителей бань и саун.

Некоторые женщины слишком активно “работают” с кожей на лице, применяя агрессивный пилинг, который травмирует кожу, провоцируя купероз. Также, резкие перепады температур, влияние солнечных лучей и сильного ветра - всё это способствует истончению кожи, через которую сильнее просвечиваются кровеносные сосуды.

В любом случае, нельзя оставлять сосудистые звёздочки без внимания, так как они будут прогрессировать, и через какое-то время всё лицо покроется некрасивой красной сеткой. Но прежде, чем предпринимать какие-либо действия, лучше обратиться к терапевту, который поможет определить причину купероза и назначит адекватное лечение.

Лечение сосудистой сеточки

Так как купероз - это дистония кровеносных сосудов, то активные действия должны быть направлены на восстановление их тонуса. Вероятно, что лечащий врач назначит тонизирующий крем или мазь. Также обязательна витамино- и минералотерапия, желательны мягкие массажи для лица (не интенсивные!).

Вспомогательные методы лечения купероза должны быть направлены на успокаивание и защиту кожи лица, общее тонизирование организма, исключение вредных привычек. При склонности к сосудистой сетке на лице рекомендуется:

● не применять грубые скрабы для лица;

● избегать длительного контакта с горячим воздухом, солнечными лучами, сильным ветром и морозом;

● не злоупотреблять визитами в сауну;

● исключить никотин и алкоголь;

● наполнить рацион витаминами Р, К и С, а также кремнием;

● уменьшить потребление кофе и чёрного чая;

● отказаться от острой пищи.