Шум в ушах: норма или повод обратиться к врачу

Шум в ушах или, как он называется в медицине, тиннитус (от лат. «звон») хоть раз в жизни ощущал каждый.

Звук этот может напоминать звон, писк, жужжание, гул или жужжание, проявления могут быть разные. Люди старшего поколения могут ассоциировать его со звуком включения лампового телевизора. Зарождается тиннитус в нейронах головного мозга, но почему это происходит, пока неизвестно. Зато известны факторы, которые могут спровоцировать тиннитус:

● серные пробки,

● заболевания различных отделов уха,

● возрастные изменения,

● отосклероз,

● гипертония,

● остеохондроз,

● опухоли в ухе, голове или шее,

● травмы уха, головы или шеи, контузия,

● болезни щитовидной железы,

● побочные явления от приёма некоторых медикаментов,

● постоянное наличие шумов: работающий компьютер, шум техники в производственном цехе, жужжащий холодильник или электросчётчик и так далее.

Также шум в ушах может появиться после длительной усиленной умственной нагрузки вследствие повышения артериального давления. Ещё одна причина развития тиннитуса - перепады высоты: быстрый спуск с горы на авто, взлёт на самолёте, подъём в скоростном лифте и т.д., что также сопровождается закладыванием ушей.

Таким образом шумы в ушах могут быть, как ситуативными, легкоустранимыми, так и иметь более глубокие корни. Важно понимать, что тиннитус - это симптом каких-то нарушений в организме, а не заболевание, как таковое. Поэтому, если вас беспокоит регулярный шум в ушах, необходимо обратиться к врачу. В первую очередь стоит посетить ЛОР-врача, а также возможно, потребуется консультация невролога.

Помимо профессиональных консультаций и медицинского лечения можно воспользоваться некоторыми советами, которые позволят снизить шум в ушах:

В первую очередь постарайтесь избегать источников постоянного шума, на ночь по возможности отключайте в доме всю «громкую» технику. Контролируйте своё артериальное давление, именно высокие его показания часто дают звон в ушах. Не заостряйте своё внимание на этом шуме. У человека, чрезмерно чувствительного к своему телу или страдающего ипохондрией, жалобы на шум в ушах встречаются намного чаще. На деле чаще всего оказывается, что это звук движения крови по сосудам, который может услышать и любой здоровый человек. Пример: «шум моря», который мы слышим приложив раковину к уху. Ограничьте употребление соли, кофе, чая, колы, которые в больших количествах негативно влияют на кровообращение. Также постарайтесь отказаться от курения.

И главное, научитесь расслабляться и периодически устраивайте себе минутки отдыха, ведь именно стресс и переутомление чаще всего вызывают шум в ушах (при отсутствии какой-либо соматической патологии).