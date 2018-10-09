Шесть способов, как справиться с осенней депрессией

Осень наступила, падают листы… И вместе с “листами” у доброй половины населения падает настроение.

Осенняя депрессия - это явление весьма распространённое, которому в большей мере подвержены женщины, подростки и довольно эмоциональные люди. Откуда же берётся эта сезонная депрессия, является ли она болезнью и как с ней бороться?

В первую очередь важно понимать, что “осенняя” депрессия - это совсем не та, которая клиническая, которую лечат психиатры. Сезонное снижение настроения также иногда именуют “осенним синдромом”, и это просто временное состояние, которое объясняется сменой времени года и соответствующими изменениями в организме человека.

Симптомы осенней депрессии

Основная характеристика сезонной депрессии - её очевидная связь с холодным временем года. Она начинается в середине осени (или в начале, если осень выдалась холодной и ранней) и заканчивается с весенним наступлением теплоты. Узнать осенний синдром можно по следующим проявлениям:

● подавленное настроение, грустные мысли (часто - драматическое фантазирование), тоска;

● круглосуточная сонливость;

● упадок физических сил, быстрая утомляемость;

● снижение инициативности, отсутствие желания что-либо делать;

● замкнутость, уменьшение количества социальных контактов.

Ещё раз напомним, что это не клиническая депрессия, которой должен заниматься специалист. Но это вовсе не значит, что ничего не нужно делать. Человеческая психика такова, что искусственно “надетая” улыбка реально повышает настроение, а длительная угрюмость, увы, может таки вылиться в настоящую депрессию.

Почему депрессия развивается именно осенью и как с ней бороться?

Как это ни парадоксально, но именно наступление осени является основной причиной развития одноимённого синдрома. И здесь заключены физические, физиологические и психологические моменты:

Укорочение светового дня. Человеческий организм очень зависим от солнечного света, а потому пасмурные дни и удлиняющиеся ночи вполне могут вогнать в тоску. Что делать? Обеспечить своё жильё и рабочее место ярким светом (тёплым или нейтральным, но не холодным). Похолодание. Как бы мы не жаловались на летнюю жару, как только приходится доставать курточки, мы снова тоскуем по тёплому лету. Да и в прохладную (и уж тем более, дождливую) погоду особого желания выходить на улицу нет. А в закрытых помещениях, как известно, люди чахнут. Что делать? Обзавестись сезонной одеждой, которая будет достаточно тёплой, но при этом не громоздкой (ведь мы так не любим эти “сто одёжек”). А в доме достать обогреватель, тёплые носки и готовим какао. Недостаток цвета. Казалось бы, золотую осень нельзя упрекнуть в недостаточно яркой палитре, но жители мегаполисов обычно видят вокруг серые многоэтажки, серый асфальт и серое же небо. Да ещё и прохожие почему-то надевают куртки тёмных цветов. А золотая осень где-то далеко, за городом. Что делать? Купить верхнюю одежду яркого цвета (красного, оранжевого, зелёного), дома повесить яркие занавески и набросать разноцветных подушек на диван. Мало времени на свежем воздухе. Вот чуть похолодает, мы прячемся в дома, подальше от ветра и дождя. Но если честно, не так ведь всё плохо, и если на улице не откровенный ураган, почему бы не прогуляться? Что делать? Купить резиновые сапоги и дождевик и в ближайший парк, хоть на полчасика. Не сахарные, не растаем. Недостаток физической активности. Летом наша физическая активность всегда выше, чем в другие времена года (спасибо тёплой и погожей погоде). С похолоданием же мы всё больше сидим дома и “спортивные” гормоны счастья не вырабатываются. Что делать? Идти в спортзал, конечно! Или в бассейн, или на танцы. Главное, двигаться.

Тоска по ушедшему лету. Лето часто ассоциируется со счастьем, на него всегда возлагают кучу ожиданий. И грусть о том, что что-то не сбылось, либо сбылось да закончилось (ведь пора отпусков прошла, работа зовёт), может отравлять настроение и привести к реальной депрессии. Что делать? Научиться быть благодарной за то, что было. И пересмотреть своё отношение к осени. Лето - это лень и ничегонеделание. А к осени мы запаслись летним теплом и энергией и готовы к новым свершениям.

Помимо этого старайтесь правильно питаться (фрукты и овощи, а не фастфуды), чаще встречаться с друзьями, посещайте всякие культурные и развивающие мероприятия. Если у вас нет пары, не отказывайтесь от романтических знакомств. Доказано, что холодные месяцы проще переживать вдвоём.

Но если подавленное настроение не проходит 2-3 месяца, обратитесь к неврологу, психотерапевту, либо семейному врачу. Возможно, вы имеете дело с реальной депрессией или психологическими проявлениями какого-нибудь соматического заболевания.