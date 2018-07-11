Шесть мифов о загаре, в которых стоит разобраться перед походом на пляж

Жаркий летний сезон в самом разгаре, но, отправляясь на пляж, стоить подумать не только о красивом загаре, но и здоровье.

Очень часто солнечные ожоги возникают вследствие недооценки пагубного солнечного влияния или отсутствия эффективной защиты от палящих лучей. Помимо ожогов, незнание того, как правильно загорать, может провоцировать образование морщин, пигментных пятен и даже рака кожи.

Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями загара, портал Harper’s Bazaar попросил британского дерматолога Дэниела Гласса развенчать наиболее популярные мифы о загаре.

Шесть мифов о загаре, в которых важно разобраться:

Миф 1. В тени сгореть невозможно. Общей ошибкой многих пляжников является вера в то, что они не могут сгореть в тени. Многие из нас, чтобы «отдохнуть» от солнца, ложатся под зонтом или под деревом. На самом деле сгореть можно, даже не подозревая об этом. Ультрафиолетовое излучение отражается от близлежащих поверхностей, будь то вода, песок или даже снег, и пагубно воздействует на кожу.

Поэтому солнцезащитные средства нужно наносить регулярно, даже если вы лежите в тени.

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Миф 2. Солнечные ожоги абсолютно безвредны. Многие люди уверены в том, что если они случайно сгорели, то кожа восстановится и ничего страшного не произойдет. Да, ожог во время загара не обязательно повлечет за собой рак кожи, но повысит риск его возникновения. Недавнее исследование, в котором ученые наблюдали за 100 тысячами человек, показало, что один солнечный ожог, полученный в возрасте от 15 до 25 лет, увеличивает риск развития меланомы более чем на 50%.

Так что, если вы склонны сгорать, постарайтесь лучше позаботиться о защите от солнца во время очередного похода на пляж.

Миф 3. В пасмурную погоду сгореть невозможно. Когда на улице облачно, вы можете получить еще более сильный солнечный ожог, чем при ярком солнце. В пасмурный день маловероятно, что вы поймете, насколько мощные ультрафиолетовые лучи. В такую погоду люди становятся более расслабленными по отношению к применению солнцезащитного крема, а зря.

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Миф 4. Если у вас смуглая кожа, солнцезащитный крем вам не нужен. Независимо от того, темная или светлая у вас кожа, вы всегда рискуете получить солнечный ожог. Да, высокий уровень меланина, конечно, добавляет некоторую защиту от солнца, но полностью от палящих лучей и риска развития рака не спасает.

Миф 5. Если вы используете крем с высоким SPF, вам не нужно наносить его часто. Не бывает на 100% эффективного солнцезащитного средства. Даже те кремы, на этикетках которых указана защита в течение целого дня, не дадут вам этой защиты. Поэтому вы должны убедиться, что применяете крем часто.

Миф 6. «Рак кожи меня никогда не коснется». Большинство людей уверены, что страшное заболевание – это то, что происходит с кем-то другим, но не с ними. Мыслить позитивно – это правильно, но не стоит пренебрегать рекомендациями дерматологов и загорать на солнце, не думая о последствиях. Ваша легкомысленная позиция может вылезти вам боком. Поэтому пользуйтесь солнцезащитным средством, следите за временем, проведенным на солнце, и не гонитесь за идеальным бронзовым загаром. В первую очередь, заботьтесь о здоровье.

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