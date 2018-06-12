Сердечные дела. Ученые рассказали, чем опасно одиночество

Датские ученые выяснили, что одиночество повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза.

В ходе нового исследования, в котором приняли участие свыше 13 тысяч человек, медики из Национальной Королевской больницы в Копенгагене выяснили, что чувство одиночества является предвестником преждевременной смерти, сообщает The Independent. Они анализировали данные о физическом и психическом здоровье респондентов, а также изучали их ответы на вопросы об уровне социальной поддержки. В частности, участников исследования спрашивали: «Есть ли у вас человек, с которым вы можете поговорить, когда вам это нужно?» и «Бывают ли у вас моменты, когда вы чувствуете себя одиноким, хотя находитесь не одни?».

«Одиночество сегодня более распространено, чем когда-либо – все больше людей в современном обществе живут одни. Предыдущие исследования показывали, что одиночество и социальная изоляция повышают риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, и наше исследование подтвердило эти данные», - заявила автор исследования Энн Винггаард Кристенсен.

Кроме того, медики выяснили, что, как мужчины, так и женщины, которые чувствовали себя одинокими, в три раза чаще страдали от депрессии, панических атак и тревоги. Одинокие люди также отмечали более низкое качество жизни в целом, добавляют авторы исследования.

«Одиночество является предвестником преждевременной смерти, ухудшения психического здоровья и более низкого качества жизни, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это касается как мужчин, так и женщин», - добавили авторы исследования.

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