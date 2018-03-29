Вспомнить все. Семь неожиданных вещей, которые улучшают память

Память – важный инструмент нашего мозга, который необходим и в работе, и в личной жизни.

В современном мире память может ухудшаться не только в пожилом возрасте, но и в молодости – вследствие долгой работы с большими объемами информации, стрессов и других факторов.

Эксперты портала о здоровом образе жизни Care 2 назвали семь неожиданных, но эффективных способов улучшить память.

1. Держите осанку ровно. Ровная осанка и слегка выдвинутый вперед подбородок позволяют на 40% увеличить приток крови и кислорода в мозг. Благодаря налаженному кровоснабжению мозга вы будете лучше все запоминать.

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2. Используйте разный шрифт. Исследователи обнаружили, что выделение важной информации разными шрифтами помогает лучшее ее запоминать. Такой способ улучшить память полезен для школьников, студентов и всех, кому необходимо отложить в своей памяти большой объем данных.

3. Смотрите забавные видео. Американский ученый доктор Гуриндер Бэйнс пришел к выводу, что чем меньше мы испытываем стресс, тем лучше наша кратковременная память. Исследователь изучал краткосрочную память пожилых людей, проводя разнообразные тесты на запоминание. Он разделил участников эксперимента на две группы: первая группа смотрела юмористический ролик длительностью 20 минут, в то время как другая группа просто сидела в комнате ожидания.

Как оказалось, у группы, которая расслабилась и смотрела веселое видео, значительно уменьшился уровень гормона стресса кортизола, по сравнению с теми, кто видео не смотрел. Следственно – и тесты на запоминание участники первой группы прошли более успешно.

4. Регулярно прогуливайтесь. С возрастом структурная целостность гиппокампа ухудшается, и этот участок мозга, отвечающий за нашу память, постепенно сжимается. Но регулярные пешие прогулки не только останавливают процесс уменьшения гиппокампа, но и вызывают его увеличение, что препятствует ухудшению памяти.

5. Поднимайте тяжести. Уделяйте внимание силовым нагрузкам. В одном из исследований двум группам людей давали рассматривать серию фотографий. При этом участники первой группы запоминали картинки во время силовых тренировок, а участники второй – в спокойном состоянии. Через два дня оказалось, что люди из первой группы запомнили больше картинок, чем участники второй группы.

6. Жуйте жевательную резинку. Нет более простого способа улучшить память, чем этот. Просто жуйте жевательную резинку, и этот процесс активизирует работу головного мозга, повышая внимание, концентрацию, скорость реакции и обработки информации.

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7. Используйте бумагу и ручку. Ведете заметки во время рабочих встреч? Используйте для этого блокнот, а не ноутбук. Исследования показывают, что именно записывание ручкой на бумаге, а не компьютерный ввод, позволяют лучше запомнить желаемую информацию.

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