Приехали. Ученые доказали, что витамины вредят здоровью

Новое исследование канадских ученых развенчало миф о пользе витаминных и минеральных добавок, подтвердив опасность их приема.

Результаты исследования, опубликованные накануне в научном журнале Journal of the American College of Cardiology, поставили под сомнение безопасность и пользу употребления витаминов, включая популярные в наши дни мультивитамины и даже витамин С. Об этом сообщает The Independent.

К таким выводам пришли ученые из университета Торонто, которые исследовали популярные витаминные добавки, наиболее часто используемые в разных странах мира, включая витамины A, B1, B2, B3 (ниацин), B6, B9 (фолиевая кислота), C, D и E. Также они изучили влияние на здоровье человека приема таких минералов, как β-каротин, кальций, железо, цинк, магний и селен.

В результате ученые выяснили, что мультивитамины, витамин D, кальций и витамин С в действительности не приносят пользы организму, однако и не вредят здоровью. В свою очередь, употребление ниацина и антиоксидантов ученые связали с повышенным риском преждевременной смерти.

Специалисты отметили, что довольно часто ниацин используют для повышения уровня «хорошего» холестерина, улучшения состояния кожи и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в действительности эта добавка может нанести вред организму – например, повысить уровень сахара в крови, что может оказаться смертельно опасным для диабетчиков.

«Таким образом люди принимают добавки с твердой уверенностью в том, что они улучшают свое здоровье, а в действительности они лишь увеличивают риск развития различных болезней. Мы были удивлены, узнав, как мало положительных эффектов у популярных в наши дни витаминных и минеральных добавок», - отмечает доктор Дэвид Дженкинс, ведущий автор исследования.

Единственным витамином с доказанной пользой стал витамин В9 - фолиевая кислота. Ученые подтвердили, что этот витамин имеет незначительные, но положительные эффекты, и помогает снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Авторы исследования порекомендовали более серьезно относится к приему витаминов и других добавок, а также четко осознавать, что на сегодняшний день их эффективность и безопасность не доказана. Специалисты советуют заменить витамины в таблетках на свежие овощи и фрукты в рационе, которые принесут здоровью значительную пользу:

«Полученные нами данные свидетельствуют о том, что люди должны более серьезно относится к приему этих добавок. На сегодняшний день не существует научно доказанных данных о положительном влиянии подобных добавок на здоровье. Мы рекомендуем сосредоточиться на здоровом питании, а также употреблять больше фруктов и овощей», - подытоживает Дженкинс.

