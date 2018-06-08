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Популярная в Европе сеть супермаркетов откажется от продажи сигарет

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Сеть заметила, что спрос на сигареты упал

Сеть заметила, что спрос на сигареты упал

Популярная немецкая сеть супермаркетов Lidl, магазины которой представлены по всей Европе, откажется от продажи сигарет в в Нидерландах.

Решение было принято из-за снижения спроса на табачные изделия в магазинах этого региона.

"В Нидерландах наблюдается явная тенденция к отказу от курения. Мы замечаем это и на кассах. Мы не хотим идти против течения, поэтому сокращение продаж сигарет - логичный шаг", - говорится в заявлении торговой сети, опубликованном изданием Stuttgarter Nachrichten.

Сообщается, что магазины Lidl будут поэтапно убирать сигареты из своего ассортимента, а уже к 2022 году продажа табачных изделий будет полностью прекращена.

Согласно заявлению компании, спрос на сигареты и табак в последние несколько лет снижается и их продажа становится менее рентабельной.

На других рынках, в том числе на родине сети - в Германии, - отказываться от продажи сигарет компания пока не планирует.

 

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