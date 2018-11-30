Почему всё время хочется спать и что с этим делать?

11 причин, почему всё время хочется спать и как с этим бороться.
Вам знакомо, когда просыпаешься уже уставшей, весь день хочется спать и даже в выходные не покидает постоянная сонливость. Можно подумать, что вся причина в переутомлении, ведь темп жизни требует быстрее, выше, сильнее. На самом деле причин этих больше. Одни связаны со стилем жизни, другие зависят от внешних факторов, третьи - от состояния здоровья.
Вы банально недостаточно спите. У каждого человека свои биоритмы, а потому кому-то достаточно поспать 6 часов, а кому-то - нужно все 10.
Вы сильно устаёте физически. Известно, что физические нагрузки расходуют очень много энергии, поэтому после насыщенного дня вам не хватит обычного времени, чтобы выспаться.
Эмоциональные нагрузки и стрессы. Увы, это одна из самых распространённых причин и не всегда с ней можно быстро справиться. В таком случае сонливость можно считать защитным механизмом - организм пытается вам “усыпить” и оградить от выматывающих переживаний.
Недостаток витаминов и прочих необходимых элементов.
Неправильное питание: тяжёлая пища, переизбыток животного белка или его дефицит, отсутствие завтраков, переедание на ночь.
Вредные привычки. Курение вызывает спазм сосудов и органы (а в первую очередь мозг) недополучают полезные вещества и переходят в эконом-режим. Алкоголь вызывает отравление организма, и все его силы уходят на борьбу с интоксикацией.
Кофемания. Об этом мы говорили в прошлой статье. Утренний кофе подавляет выработку кортизола, который активизирует нервную систему. В итоге природный “пробудитель” заменяется кофеином, и без чашечки крепкого напитка вы уже не чувствуете себя живым человеком.
Душное помещение для сна. Недостаток кислорода и чрезмерное количество “надышанного” углекислого газа вызывает мини отравление организма и, как следствие, появляется слабость.
Погодные условия и время года. Как известно, в дождливую погоду, при низком атмосферном давлении человек также чувствует себя “подавленно”. А в зимнее время суток хочется больше спать из-за недостатка солнечного света, от которого люди, всё же, сильно зависят.
Состояние здоровья: гипотония, анемия, гипотиреоз, сахарный диабет, нарушение кровенаполнения головного мозга (одна из главных причин - остеохондроз), болезни сердца и так далее.
Вы - женщина. Это не шутка, и не приговор. Научные исследования показали, что женщинам в среднем нужно спать на 20 минут дольше, чем мужчинам. Это связано с тем, что мозг женщины “настроен” на многозадачность и постоянные переключения сильнее утомляют. К тому же никто не отменял женский цикл со всеми этими гормональными изменениями. А во время беременности можно и вовсе невольно “погрузиться в спячку”.
Причины найдены (хотя список можно продолжать и продолжать), но что же теперь делать? Не мириться же? Ведь постоянная сонливость сильно портит жизнь. Будем бороться: менять стиль жизни, внешние обстоятельства и обследоваться у врачей.
● Натренируйте себя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Да, это будет непросто и потребуется несколько недель на привыкание, но зато потом организм будет работать “как часы”.
● На ночь оставьте окно на проветривание, чтобы был свежий воздух.
● И шторы, чтобы утренний свет помог проснуться. В кромешной темноте организм теряется, вы проспите лишние 2 часа и будете разбитыми целый день.
● Утром умойтесь прохладной водой, бодрит, что надо.
● Потом сделайте зарядку. Просто 15-минутную разминку с вращением головой/руки/ногами, наклонами и небольшой растяжкой. Если есть возможность, лучше ещё и пробегитесь пару километров.
● Обязательно позавтракайте. Только не плотно, иначе вся энергия уйдёт на переваривание еды, а вы снова захотите спать.
● Вообще старайтесь не переедать, процесс пищеварения “тянет” очень много энергии.
● Но и не морите себя голодом, иначе, откуда организму брать полезные вещества и всё ту же энергию!
● Не забывайте о витаминном комплексе.
● Пейте достаточно воды. Сами оценивайте свою потребность, но не менее 1 литра в день.
● Собираться на работу можно под бодрую музыку. Кстати, можно завести плейер на автовключение, как будильник. Главное, чтобы подобранная мелодия не была стрессовой для пробуждения.
● За 1-2 часа до сна старайтесь не заниматься никакой деятельностью, которая может взбодрить нервную систему (например, физической активностью). Неврологи и эндокринологи не советуют даже смотреть телевизор и пользоваться смартфоном. Посвятите это время себе - примите расслабляющую ванну, сделайте себе массаж, натритесь маслами.
Кроме всего прочего важно научиться расслабляться после насыщенного эмоциями дня. Попробуйте дыхательные практики и йогу. Если психотравмирующие ситуации затяжные и решения не видно, возможно, стоит обратиться к психологу. А если помимо сонливости вы замечаете у себя головокружение и головные боли, забывчивость и рассеянность, плаксивость или раздражительность, потливость и тремор рук, не тяните - срочно идите к неврологу! Это уже не просто усталость
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