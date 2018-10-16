Почему осенью волосы выпадают сильнее и как с этим бороться

Причин для выпадения волос всегда достаточно, как внутренних, так и внешних

Женщины прилагают большие усилия, чтобы содержать свои волосы в красоте и здоровье. И если вдруг волосинок начинает выпадать больше, чем обычно, это вызывает сильную тревогу, если не сказать отчаяние. А причин для выпадения всегда достаточно, как внутренних, так и внешних. Что же вызывает конкретно осенний волосопад, стоит ли из-за него волноваться и какие меры принять?

Причины осеннего выпадения волос

Как это ни удивительно звучит, осенний волосопад - это нормально. Казалось бы, за лето организм набрался витаминов и должен дышать силой. Но тут включаются новые механизмы, а волосинки выпадают ещё активнее. Почему?

В преддверии зимы многие процессы в организме замедляются. В частности, на рост волос влияет эстроген, выработка которого в этот период снижается. В итоге волосы растут хуже и держатся в голове хуже. Летом шевелюра постоянно подвергается палящему солнцу и горячему ветру (ведь никто не носит панамки и шляпки, а стоило бы). В итоге верхний слой волос выгорает, истончается и становится ломким. И увеличивается количество выпадений в районе макушки и лба. Независимо от времени года, недостаток железа и цинка, а также целой группы витаминов влияют на состояние и жизнеспособность волос. Ещё важнейшим фактором можно назвать стресс и общее психологическое состояние. А осенью у нас что? Правильно, осенняя депрессия. Конечно, не у всех, но это ещё один минус к здоровью волос. За счёт похолодания появляются перепады температур в помещении и на улице, что тоже крайне негативно сказывается на локонах.



Не стоит забывать, что ещё одной “большой” причиной выпадения являются различные болезни. Поражение грибком волосистой части головы, заболевание желудочно-кишечного тракта, нарушения работы гормональной системы, онкология. Поэтому, если усиленное выпадение волос длится больше 2-3 месяцев, это, скорее всего, не сезонное состояние. Обратитесь к терапевту и он, после обследования, направит вас к эндокринологу или другому специалисту.

Как остановить волосопад?

В первую очередь нужно понять, что “процесс уже запущен”. То есть луковицы, которые начали сбрасывать волоски, уже не остановить. Поэтому ещё в течение 1-2 недель после того как вы начнёте применять меры, волосы могут всё ещё “лезть по страшному”. Но зато вы усилите луковицы и предупредите новые выпадения. Итак,

● витаминные комплексы для волос с цинком, железом, витамином А, группой В и всем остальным;

● на осеннем столе тыква обязательна;

● также её можно не только есть, но и делать маски для волос;

● носить шапку по погоде;

● шампунь и кондиционер должны быть отдельно, а не в одном флаконе;

● питательные маски 1-2 раза в неделю;

● не расчёсывайте мокрые волосы, волосинки растягиваются и надрываются;

● но и не “дерите” по сухому - сначала прочёсывайте кончики, потом постепенно поднимайтесь до корней (если нужно, используйте средство для более лёгкого расчёсывания);

● и без фанатичности со всякими фенами, утюжками и плойками.

Периодическое усиленное выпадение волос - это нормально. Главное, обращать внимание, насколько оно отличается от обычного и как долго длится. Если вы достаёте волосы буквально пучками или это длится более 2-3 месяцев - идите к трихологу или своему семейному врачу.