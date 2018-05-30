Не только бодрость. Пять преимуществ кофеина для здоровья

Нередко о кофеине отзываются в негативном свете, но в разумных дозах это вещество может быть для вас полезным. И дело не только в том, что кофеин борется с усталостью и сонливостью.

Натуральный кофеин содержится в повседневной пище и напитках, таких как чай, кофе и шоколад. Кроме того, этот стимулятор также входит в состав продуктов для повышения продуктивности, обезболивающих средств и специальных шампуней, предназначенных для замедления и предотвращения выпадения волос.

Портал Harper's Bazaar называет пять удивительных преимуществ кофеина для здоровья.

1. Кофеин улучшает работу мозга. Чашка кофе повышает уровень энергии и улучшает умственную продуктивность. Фактически, кофеин – наиболее широко потребляемый стимулятор в мире. Он повышает бдительность, концентрацию внимания и снимает усталость.

2. Шампунь с кофеином борется с выпадением волос. С выпадением и истончением волос сталкиваются и мужчины, и женщины. Кофеиносодержащие шампуни эффективно борются с этой проблемой и восстанавливают здоровое состояние волос. При нанесении на волосы и кожу головы кофеин достигает волосяных фолликулов и выполняет две важных функции: стимулирует кровообращение для питания волос и блокирует фермент, который провоцирует выпадение волос.

3. Кофеин развивает силу и выносливость. Многие профессиональные спортсмены употребляют кофеин для развития своей силы. Несколько исследований подтвердили, что кофеин действительно положительно влияет на мышечную силу, особенно в верхней части тела. Кофеин помогает спортсменам увеличивать продолжительность и интенсивность тренировок, улучшать свои показатели в беге и состязаниях на выносливость.

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4. Кофеин ускоряет обмен веществ. Выпивая чашку кофе, в которой содержится 200 мг кофеина, вы можете ускорить обмен веществ на 7% в течение следующих трех часов. Так вы сможете сжигать больше калорий. Поэтому кофеин добавляют к некоторым добавкам для похудения.

5. Кофеин – это антиоксидант. Исследования показали, что люди, которые выпивали по две или более чашек кофе в день, в среднем на 14% реже умирали от какой-либо причины в течение последующих периодов исследования, чем те, кто пил мало кофе или вообще его не пил.

Аналогичные преимущества были обнаружены и для чая. У тех, кто пил три чашки чая в день, оказалось на 24% меньше шансов умереть от какого-либо недуга, по сравнению с теми, кто не пил чай. Согласно исследованиям, кофеин способствует снижению риска базально-клеточного рака кожи, рака молочной железы и сахарного диабета 2-го типа.

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