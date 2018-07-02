Пищевое отравление летом: симптомы и первая помощь

Пищевое отравление может настигнуть в любое время года, но летом оно случается намного чаще. В чём же причины летнего отравления, как вовремя его распознать и какие меры предпринять?

Самые частые причины пищевого отравления летом:

1. Испортившиеся продукты. В жаркое время срок хранения любых пищевых продуктов сокращается в разы. Причём внешний вид и запах могут всё ещё оставаться нормальными, но процесс разложения (и выделения токсинов) уже может быть запущен. Более того, даже в холодильнике летом еда храниться не так долго, как зимой. Поэтому лучше есть свежие продукты и свежеприготовленные блюда.

2. Недозрелые фрукты и овощи. Чаще всего поеданием незрелых фруктов занимаются дети, которые обносят абрикосы и яблони, на которых едва успели завязаться плоды. Но отравиться можно и ранней клубникой, черешней, арбузами и так далее. Поэтому не спешите покупать фрукты и ягоды, как только они попали на прилавок. Дождитесь сезона.

3. Недостаточная гигиена. Время от времени все мы пренебрегаем мытьём рук и фруктов / овощей. Такое легкомыслие вредно в любое время года, но летом особенно опасно. В тепле бактерии размножаются намного более активно, а значит и риск подхватить пищевое расстройство или более неприятный недуг в разы выше.

Основные симптомы отравления: тошнота, рвота и диарея, и сопровождающие состояния вялости и слабости. В зависимости от индивидуальных особенностей организма и степени тяжести интоксикации, могут добавляться головная боль, головокружение, тяжесть и боли в ЖКТ, повышение температуры, нарушения сознания.

Внимание! Отравление - это опасное состояние, которое без надлежащего лечения может закончиться плачевно. Особенно чувствительны к нему дети дошкольного возраста. При первых же симптомах пищевого отравления необходимо оказать первую помощь и вызвать терапевта либо скорую (в зависимости от интенсивности проявлений).

● В первую очередь необходимо очистить желудок от яда, вызвав рвоту (если она не началась самопроизвольно). Для этого пострадавшему нужно дать выпить несколько стаканов слегка тёплой подсоленной воды или препарат регидрон, после чего нажать кончиком ложки либо пальцем на корень языка.

● После того как желудок будет очищен нужно применить сорбент: активированный уголь или сорбекс.

● При необходимости можно сделать клизму.

При пищевом отравлении самой лёгкой степени после проведённых процедур больному становится легче, но ему нужен покой. И буквально через несколько часов он снова будет здоров и бодр. Если же симптоматика не уменьшается или даже наоборот, пострадавшему становится хуже (резкие боли в животе, нарушение или потеря сознания), необходимо срочно вызывать скорую помощь! В таком случае лечение будет проходить в стационаре под руководством гастроэнтеролога или инфекциониста.