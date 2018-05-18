Персональный тренер Дэвида Бекхэма рассказала, как улучшить работу мозга

Личный тренер по йоге футболиста Дэвида Бекхэма и многих других знаменитостей Шона Верту назвала восемь простых шагов для улучшения мозговой деятельности.

Существует много доказанных преимуществ йоги как для тела, так и для ума, пишет Business Insider. По словам австралийского тренера по йоге Шоны Верту, йога помогает лучше концентрироваться, увеличивает работоспособность мозга и заряжает энергией.

Многие из нас во время рабочего дня часто испытывают стресс, теряя вдохновение и силы для выполнения важных задач. Шона Верту рекомендует использовать простую восьмиступенчатую технику для улучшения мозговой активности и повышения продуктивности. На выполнение данной тренировки вам понадобится всего пять минут.

Восемь шагов к улучшению работы мозга выглядят так:

1. Для начала закройте глаза. В течение трех секунд вдохните и за столько же секунд выдохните.

"Дыхание очень тесно связано с состоянием вашей нервной системы, поэтому поддержание спокойного ритмического дыхания может помочь расслабить ваше тело, пробуждая ум", – говорит Верту.

Допис, поширений Shona Vertue (@shona_vertue) 20 Лют 2018 р. о 12:13 PST

2. С закрытыми глазами и расправленной грудью поверните голову влево, глубоко дышите, затем повторите в правую сторону.

3. Скрестите пальцы за головой и поднимайте грудную клетку как можно выше. Не закидывайте голову слишком далеко назад, растяните спину с помощью рук, которые находятся у вас за головой.

4. В положении сидя положите правую руку на левую ногу. Левую руку поднимите вверх и наклоняйтесь вправо. Поменяйте руки местами и повторите.

5. Сделайте по несколько поворотов туловища влево и вправо (упражнение твист).

Допис, поширений Shona Vertue (@shona_vertue) 14 Лют 2018 р. о 5:37 PST

6. Просто зевните. "Это действительно полезно", – отмечает Шона Верту, – "Это помогает мозгу перезагрузиться. Когда вы зеваете, вы стимулируете ту область мозга, которая позволяет быть более сознательным и бдительным".

7. Скрестите пальцы и поднимите руки над собой.

8. Обхватите руками лодыжки и пошевелите пальцами ног. Вы можете подумать, что это никак не повлияет на вашу умственную деятельность, но стимуляция оттока венозной крови в нижней части ног повышает общий уровень энергии.

Допис, поширений Shona Vertue (@shona_vertue) 13 Січ 2018 р. о 7:47 PST

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