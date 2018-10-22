Отсутствие спорта опаснее курения, диабета и сердечных заболеваний – исследование

Исследование, проведенное в Cleveland Clinic Foundation, выяснило, что сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок имеют худшее влияние на здоровье человека, чем курение, диабет и сердечные заболевания.

Кардиолог Кливлендской клиники и старший автор исследования доктор Ваэль Джабер назвал результаты «чрезвычайно неожиданными». «Отсутствие занятий на беговой дорожке или упражнений дало худший прогноз, вплоть до смерти, чем гипертоническая болезнь, диабет или курение», - сказал Джабер CNN.

По его словам, полученные результаты о возможных рисках должны быть переданы населению. «Это следует лечить почти как болезнь, у которой есть предписание, которое называется упражнения», - сказал он.

Исследователи изучили 122 007 пациентов, которые занимались на беговой дорожке в Кливлендской клинике с 1 января 1991 года по 31 декабря 2014 года, чтобы измерить смертность от всех причин, а также выявить преимущества упражнений и фитнеса.

«Сердечно-сосудистые заболевания и диабет - самые «дорогие» заболевания в Соединенных Штатах. Мы тратим более 200 млрд долларов в год на лечение этих заболеваний и их осложнений. Вместо того, чтобы платить огромные суммы за лечение заболеваний, мы должны поощрять наших пациентов к физической активности и ежедневным упражнениям», - сказал доктор Джордан Метцль.

По словам Джабера, другое большое открытие исследования заключается в том, что фитнес ведет к более продолжительной жизни. Ученые всегда были обеспокоены тем, что активно увлекающиеся спортом люди могут подвергаться более высокому риску смерти, но исследование показало, что это не так.

«Нет никакого уровня физических упражнений или занятий фитнесом, которые подвергли бы вас риску, - говорит он. – Исследование показывает, что сторонники интенсивных занятий по-прежнему имеет более низкую смертность».

Преимущества упражнений наблюдались во всех возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин, подтвердил Джабер.

Риски, по его словам, оказались более шокирующими, когда исследователи сравнивали тех, кто мало тренируется. «Все мы знаем, что малоподвижный образ жизни или отсутствие спорта несет риск. Но я удивлен, что он превосходит даже факторы риска, такие сильные, как курение, диабет».

«Люди, которые плохо прошли тест на беговой дорожке, - подытожил Джабер, - в перспективе рискуют вдвое больше, чем люди с почечной недостаточностью».

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