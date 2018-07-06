Отдых на море. Как избежать неприятных последствий

Начался сезон отпусков, а это для большинства означает поездку к морю. Чистый воздух, целебная солёная вода, много солнца! Всего за 1-2 недели при правильном подходе можно оздоровиться и зарядиться впечатлениями до следующего отпуска. Но нередко вместо приятного времяпрепровождения поездка на море превращается в филиал ада. Как же организовать отдых таким образом, чтобы после него остались только приятные воспоминания?

Солнце

Морское побережье неизменно ассоциируется с залитыми солнцем пляжами. Солнечные ванны – это очень хорошо и полезно, ведь они стимулируют выработку витамина Д, который, в свою очередь, помогает усваиваться кальцию. Это уже не говоря об определённой пользе для кожи, иммунитета и хорошего настроения вообще.

Но всё хорошо в меру. Слишком длительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар и ожоги кожи. Поэтому:

● Старайтесь не выходить под открытое солнце в период его наибольшей активности, с 11:00 утра до 16:00 дня.

● Перед выходом на улицу обязательно намажьте открытые участки кожи солнцезащитным кремом и регулярно его обновляйте.

● Не стоит загорать более 15-20 минут подряд, периодически уходите в тень (обзаведитесь пляжным зонтиком).

● Каждые полчаса пейте несколько глотков чистой воды, чтобы предупредить обезвоживание и сохранить нормальный уровень терморегуляции.

● Не брезгуйте головными уборами и солнцезащитными очками!

● В случае солнечного удара, немедленно примите необходимые меры. О том, что делать при тепловых и солнечных ударах, читайте здесь.

● Если вы таки обгорели на солнце, обкладывайте тело прохладными мокрыми простынями или полотенцем, смажьте пострадавшие участки кожи пантенолом или спасателем. Из народных средств хорошо себя зарекомендовал холодный кефир и прочие кисломолочные продукты.

Море

Некоторые люди, приехав на побережье руководствуются следующим принципом: “Так как я приехал на море, нужно сидеть в нём безвылазно”. И такой подход совершенно неверный. Считается, что нормальная для купания температура составляет от +18 °С. Но на деле в такую воду могут зайти только самые смелые и отчаянные. Лучше дайте морю прогреться хотя бы до +20 °С. В воде лучше находиться не более 20-30 минут, потом выйти на солнышке погреться. Дрожь и синюшные губы - однозначный симптом переохлаждения! Бегом на берег!

И не забывайте о технике безопасности:

● не заплывайте далеко от берега,

● не купайтесь в штром,

● не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения,

● не играйте на глубине.

Еда

Одна из самых распространённых жалоб на морском отдыхе: “На неделю вырвались на море, и весь отпуск просидели в туалете”. Пищевые расстройства – частое явление на побережье, и причин этому несколько:

● смена климата,

● смена привычного питания,

● обилие фруктов,

● быстрая порча продуктов на жаре,

● недостаточная гигиена.

Чтобы избежать проблем с животом, по приезду на море первые пару дней старайтесь соблюдать ваш обычный рацион, не набрасывайтесь на фрукты и морепродукты. Перед едой обязательно мойте руки и продукты. Будьте очень аккуратны с едой, которую продают на пляже, особенно с морепродуктами.

Обязательно запаситесь активированным углем или другим сорбентом. Но при любых расстройствах внимательно следите за симптомами, чтобы не пропустить пищевое отравление.

И помните, солнечные удары и ожоги, обезвоживание, переохлаждение и отравление – потенциально опасные состояния, которые могут потребовать наблюдения терапевта, а иногда и срочной медицинской помощи.