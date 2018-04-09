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ООН назвала ВИЧ главной причиной смерти женщин в возрасте 39-40 лет

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ООН назвала ВИЧ главной причиной смерти женщин в возрасте 39-40 лет
Pixabay

Организация Объединенных Наций назвала шесть самых распространенных причин смертности женщин в возрасте 39-40 лет, сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

По данным ООН, во всем мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте является ВИЧ-инфекция.

На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

Напомним, в феврале в оккупированном Крыму лекарства против ВИЧ-инфекции исключили из списка жизненно необходимых, невзирая на увеличение количества инфицированных.

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