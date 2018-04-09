ООН назвала ВИЧ главной причиной смерти женщин в возрасте 39-40 лет

Организация Объединенных Наций назвала шесть самых распространенных причин смертности женщин в возрасте 39-40 лет, сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

По данным ООН, во всем мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте является ВИЧ-инфекция.

На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

Главная причина смерти ЖЕНЩИН 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция,

на втором месте - ишемическая болезнь сердца,

на треьем - проблемы с беременностью и родами,

на четвертом - инсульт,

на пятом - рак груди,

на шестом - туберкулез pic.twitter.com/QUCL4VOjjR — ООН (@UnitedNationsRU) 9 апреля 2018 г.

Напомним, в феврале в оккупированном Крыму лекарства против ВИЧ-инфекции исключили из списка жизненно необходимых, невзирая на увеличение количества инфицированных.