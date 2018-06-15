О чем говорят хирурги, или Портрет идеального пациента

Каждый из нас точно знает, каким должен быть хороший врач. Мы можем сходу перечислить его лучшие качества. А вот каким видит доктор… своего идеального пациента? Ко Дню медика мы решили задать несколько вопросов хирургам МС «Добробут». В результате мы получили портрет идеального пациента и много интересных историй.

1. С каким пациентом вам приятно работать?

«Безусловно, приятно работать с теми, кто подготовлен и хотя бы примерно представляет свою проблему. Плюс ко всему человек выполняет мои рекомендации».

«Так как я мужчина, то мне приятно работать с молодыми женщинами, – врач улыбнулся. – А если серьезно, то, безусловно, мне нравится работать со всеми пациентами. Особенно с теми, кто воспринимает врача в первую очередь как специалиста. Тогда сразу чувствуется доверие».

«Для меня важен каждый человек, обратившийся за помощью. Основной принцип врача – помочь любому пациенту».

«Больше всего мне нравится работать с детьми. Потому что они всегда очень позитивные и искренние. В работе с ребенком сразу четко видно, когда ему стало лучше.

Еще очень люблю работать с семьями, потому что когда я знаю его историю жизни, тогда между нами присутствует безусловное доверие, потому что ко мне обращаются по разным вопросам».

«Мне нравятся те, кто умеет слушать. Те, кто выбрал меня и поэтому доверяет своего ребенка».

2. Что делают все пациенты практически одинаково, когда попадают в больницу или на прием к врачу?

«Боятся. Основная задача врача при первичном общении с пациентом – помочь пациенту преодолеть страх. Причем этот страх даже не перед врачом, а перед неизвестностью, что будет дальше».

«Даже если пациенты говорят, что не боятся, они все равно нервничают».

«Всех родителей пугает наркоз, хотя на сегодняшний день это обычная процедура. Да и наркоз уже не тот, который применяли десятки лет назад».

«Нервничают, так как переживают за свое здоровье, к какому врачу попадут, как он к ним отнесется».

3. Что вызывает улыбку, но вы стараетесь ее не показывать?

«Я – врач-уролог, поэтому у меня на приеме особые случаи, – доктор улыбнулся. – Дело в том, что родители очень забавно называют гениталии своих малышей, и невольно улыбаешься, услышав это. Сдержаться порой невозможно».

«Медицинская безграмотность на уровне бабушкиных советов, когда люди серьезно относятся к ним, а ты при этом видишь, что у человека действительно есть проблема».

«Вызывают улыбку те пациенты, которые сами себе поставили диагноз и уверены в нем, хотя на самом деле у них другое заболевание, скрывающееся под «маской» похожего недуга».

«Я считаю, что искренние эмоции врача делают его ближе к пациенту, поэтому стараюсь пошутить или рассказать какую-нибудь историю, чтобы снять напряжение».

4. Как вы ведете себя с теми, у кого в авторитете доктор Google?

«Абсолютно нормально. В данном случае подходит фраза: «Лучше не бороться, а возглавить». Поэтому пациентам нужно рассказать, где найти то, что они хотят прочитать, на что им стоит обратить внимание».

«Я категорически против, когда пациент пытается что-то выяснить на форумах. Потому что вот эти самые форумы – настоящее зло. Человек что-то не услышал, неправильно понял, затем выложил это в интернете, его мнение подхватили, им оперируют. Это в корне неверно».

«Как с обычным пациентом, ведь 99 % населения вначале обращаются за помощью к Google, а моя задача как специалиста развеять миф или согласиться с правильным трактовкой того или иного состояния пациента».

5. С кем проще взаимодействовать: c холериком, сангвиником, меланхоликом или флегматиком?

«Сангвиник – он по жизни более позитивный человек, поэтому легче выздоравливает, нежели ипохондрик, который погружен в свою болезнь. У меланхолика больше фобий, он живет с убеждением: «Все пропало!» А у холерика может запуститься истероидная реакция, и нужно переждать этот всплеск, понимая, что человеком, на самом деле, сейчас руководят эмоции. А с флегматиком иногда сложно, потому что он тебя слушает, но ты не видишь ответной реакции. Несмотря на все эти нюансы, мы лечим всех».

«Я особо не задумываюсь над этим, – врач улыбнулся. – Порой на приеме на это нет времени. Но я уже по походке, по жестам или по фразам могу понять, к какому психотипу относится пациент, и поэтому заранее понимаешь, как с ним нужно разговаривать, чтобы он понял и принял информацию».

«Не столь важно, кто человек по типу темперамента. Он – твой пациент. Вот это самое главное».

6. С каким пациентом невольно становитесь и врачом, и психологом, и родителем одновременно?

«С каждым. Как говорил великий Боткин: «Если через пять минут после общения с доктором пациенту не стало легче, значит, вы плохой врач». Поэтому в нашей профессии это заложено – быть и врачом, и психологом, и родителем одновременно».

«Врачом и психологом практически со всеми. А вот родителем я становлюсь больше, наверно, с мальчиками, так как у меня сын, – врач улыбнулся. – Да и вообще после рождения собственного ребенка меняется отношение к детям. Особенно когда ты видишь малыша в операционной».

«С любым. Особенно с пациентом перед операцией. Для них становишься всем. Потому что я хирург, лечу их руками на операционном столе, вкладываю все свои переживания и знания, чтобы он выздоровел».

7. Чего больше всего ждет врач от пациента?

«Однозначно выздоровления! Понятно, что у меня внутри все переворачивается, когда я прихожу в палату, а ребенок, например, меня нарисовал и показывает свой рисунок. И говорит, что обязательно станет доктором. И когда я знаю, что справился с болезнью, что пациент идет на поправку, – вот это самое важное для меня».

«Больше всего ожидаю доверия. И для меня важно, что мы с пациентом по одну сторону баррикад. То есть человек не остался один на один с болезнью».

«Четкого следования своим рекомендациям».

«Взаимопонимания. Потому что для любого врача важно, чтобы его пациент выполнял рекомендации и адекватно относился к своей проблеме».

8. Ваш идеальный пациент?

«Был случай, когда ко мне на прием пришла женщина со своим ребенком и с порога произнесла: «Посмотри на эту тетю. Ее не надо бояться. Когда я была такого возраста, как ты, эта тетя меня вылечила». Вот такой человек – мой идеальный пациент. Он доверяет мне не только свое здоровье, но и самое дорогое, что у него есть, – своего ребенка».

«Это открытый человек, который полностью мне доверяет, с легкостью проходит все этапы лечения, выздоравливает и впоследствии доверяет мне родных людей».

«У меня нет идеального пациента, – врач улыбнулся. – Но, скорее всего, это более молодые люди, которые интересуются своим здоровьем. Мне приятно, когда приходит человек с начальной формой заболевания и говорит: «Я знаю, что у меня проблема. Обследуйте меня, потому что я не хочу запускать болезнь, как это сделали мама или бабушка».

«Мой идеальный пациент – это тот, кто после консультации и лечения улыбается мне и говорит: «Спасибо». Я тогда получаю полное удовлетворение от проделанной работы».

На наши вопросы ответили: Пономаренко Максим Викторович – детский врач-уролог высшей категории, ведущий специалист МС «Добробут» по детской урологии, Высоцкий Игорь Анатольевич – детский хирург, врач-организатор здравоохранения, главный врач ЛДЦ «Добробут», Герасимов Владимир Владимирович – сосудистый хирург, флеболог МС «Добробут», Щербина Максим Владимирович – хирург, заместитель главного врача по хирургии МС «Добробут», Шуклина Юлия Владимировна – оториноларинголог, руководитель направления оториноларингологии МС «Добробут».