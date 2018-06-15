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О чем говорят хирурги, или Портрет идеального пациента

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Вот каким видит доктор… своего идеального пациента

Вот каким видит доктор… своего идеального пациента

Каждый из нас точно знает, каким должен быть хороший врач. Мы можем сходу перечислить его лучшие качества. А вот каким видит доктор… своего идеального пациента? Ко Дню медика мы решили задать несколько вопросов хирургам МС «Добробут». В результате мы получили портрет идеального пациента и много интересных историй.

1.     С каким пациентом вам приятно работать?

«Безусловно, приятно работать с теми, кто подготовлен и хотя бы примерно представляет свою проблему. Плюс ко всему человек выполняет мои рекомендации».

«Так как я мужчина, то мне приятно работать с молодыми женщинами, – врач улыбнулся. – А если серьезно, то, безусловно, мне нравится работать со всеми пациентами. Особенно с теми, кто воспринимает врача в первую очередь как специалиста. Тогда сразу чувствуется доверие».

«Для меня важен каждый человек, обратившийся за помощью. Основной принцип  врача – помочь любому пациенту». 

«Больше всего мне нравится работать с детьми. Потому что они всегда очень позитивные и искренние. В работе с ребенком сразу четко видно, когда ему стало лучше.

Еще очень люблю работать с семьями, потому что когда я знаю его историю жизни, тогда между нами присутствует безусловное доверие, потому что ко мне обращаются по разным вопросам».

«Мне нравятся те, кто умеет слушать. Те, кто выбрал меня и поэтому доверяет своего ребенка».

2. Что делают все пациенты практически одинаково, когда попадают в больницу или на прием к врачу?

«Боятся. Основная задача врача при первичном общении с пациентом – помочь пациенту преодолеть страх. Причем этот страх даже не перед врачом, а перед неизвестностью, что будет дальше».

«Даже если пациенты говорят, что не боятся, они все равно нервничают».

«Всех родителей пугает наркоз, хотя на сегодняшний день это обычная процедура. Да и наркоз уже не тот, который применяли десятки лет назад».

«Нервничают, так как переживают за свое здоровье, к какому врачу попадут, как он к ним отнесется». 

 

3. Что вызывает улыбку, но вы стараетесь ее не показывать?

«Я – врач-уролог, поэтому у меня на приеме особые случаи, – доктор улыбнулся. – Дело в том, что родители очень забавно называют гениталии своих малышей, и невольно улыбаешься, услышав это. Сдержаться порой невозможно».

«Медицинская безграмотность на уровне бабушкиных советов, когда люди серьезно относятся к ним, а ты при этом видишь, что у человека действительно есть проблема».

«Вызывают улыбку те пациенты, которые сами себе поставили диагноз и уверены в нем, хотя на самом деле у них другое заболевание, скрывающееся под «маской» похожего недуга».

«Я считаю, что искренние эмоции врача делают его ближе к пациенту, поэтому стараюсь пошутить или рассказать какую-нибудь историю, чтобы снять напряжение».

4. Как вы ведете себя с теми, у кого в авторитете доктор Google?

«Абсолютно нормально. В данном случае подходит фраза: «Лучше не бороться, а возглавить». Поэтому пациентам нужно рассказать, где найти то, что они хотят прочитать, на что им стоит обратить внимание».

«Я категорически против, когда пациент пытается что-то выяснить на форумах. Потому что вот эти самые форумы – настоящее зло. Человек что-то не услышал, неправильно понял, затем выложил это в интернете, его мнение подхватили, им оперируют. Это в корне неверно».

«Как с обычным пациентом, ведь 99 % населения вначале обращаются за помощью к Google, а моя задача как специалиста развеять миф или согласиться с правильным трактовкой того или иного состояния пациента».

5. С кем проще взаимодействовать: c холериком, сангвиником, меланхоликом или флегматиком?

«Сангвиник – он по жизни более позитивный человек, поэтому легче выздоравливает, нежели ипохондрик, который погружен в свою болезнь. У меланхолика больше фобий, он живет с убеждением: «Все пропало!» А у холерика может запуститься истероидная реакция, и нужно переждать этот всплеск, понимая, что человеком, на самом деле, сейчас руководят эмоции. А с флегматиком иногда сложно, потому что он тебя слушает, но ты не видишь ответной реакции. Несмотря на все эти нюансы, мы лечим всех».

«Я особо не задумываюсь над этим, – врач улыбнулся. – Порой на приеме на это нет времени. Но я уже по походке, по жестам или по фразам могу понять, к какому психотипу относится пациент, и поэтому заранее понимаешь, как с ним нужно разговаривать, чтобы он понял и принял информацию».

«Не столь важно, кто человек по типу темперамента. Он – твой пациент. Вот это самое главное». 

6. С каким пациентом невольно становитесь и врачом, и психологом, и родителем одновременно?

«С каждым. Как говорил великий Боткин: «Если через пять минут после общения с доктором пациенту не стало легче, значит, вы плохой врач». Поэтому в нашей профессии это заложено – быть и врачом, и психологом, и родителем одновременно».

«Врачом и психологом практически со всеми. А вот родителем я становлюсь больше, наверно, с мальчиками, так как у меня сын, – врач улыбнулся. – Да и вообще после рождения собственного ребенка меняется отношение к детям. Особенно когда ты видишь малыша в операционной».

«С любым. Особенно с пациентом перед операцией. Для них становишься всем. Потому что я хирург, лечу их руками на операционном столе, вкладываю все свои переживания и знания, чтобы он выздоровел».

7. Чего больше всего ждет врач от пациента?

«Однозначно выздоровления! Понятно, что у меня внутри все переворачивается, когда я прихожу в палату, а ребенок, например, меня нарисовал и показывает свой рисунок. И говорит, что обязательно станет доктором. И когда я знаю, что справился с болезнью, что пациент идет на поправку, – вот это самое важное для меня».

«Больше всего ожидаю доверия. И для меня важно, что мы с пациентом по одну сторону баррикад. То есть человек не остался один на один с болезнью».

«Четкого следования своим рекомендациям».

«Взаимопонимания. Потому что для любого врача важно, чтобы его пациент выполнял рекомендации и адекватно относился к своей проблеме». 

 

8.  Ваш идеальный пациент?

«Был случай, когда ко мне на прием пришла женщина со своим ребенком и с порога произнесла: «Посмотри на эту тетю. Ее не надо бояться. Когда я была такого возраста, как ты, эта тетя меня вылечила». Вот такой человек – мой идеальный пациент. Он доверяет мне не только свое здоровье, но и самое дорогое, что у него есть, – своего ребенка».

«Это открытый человек, который полностью мне доверяет, с легкостью проходит все этапы лечения, выздоравливает и впоследствии доверяет мне родных людей».

«У меня нет идеального пациента, – врач улыбнулся. – Но, скорее всего, это более молодые люди, которые интересуются своим здоровьем. Мне приятно, когда приходит человек с начальной формой заболевания и говорит: «Я знаю, что у меня проблема. Обследуйте меня, потому что я не хочу запускать болезнь, как это сделали мама или бабушка».

«Мой идеальный пациент – это тот, кто после консультации и лечения улыбается мне и говорит: «Спасибо». Я тогда получаю полное удовлетворение от проделанной работы».

На наши вопросы ответили: Пономаренко Максим Викторович – детский врач-уролог высшей категории, ведущий специалист МС «Добробут» по детской урологии, Высоцкий Игорь Анатольевич – детский хирург, врач-организатор здравоохранения, главный врач ЛДЦ «Добробут», Герасимов Владимир Владимирович – сосудистый хирург, флеболог МС «Добробут», Щербина Максим Владимирович – хирург, заместитель главного врача по хирургии МС «Добробут», Шуклина Юлия Владимировна – оториноларинголог, руководитель направления оториноларингологии МС «Добробут». 

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