Нужно ли носить шапку зимой

С наступлением холодов перед женщинами возникает сложнейшая дилемма: надеть шапку или не надеть. Давайте разберёмся, зачем нужна шапка и можно ли переходить зиму без неё.

Зачем нужна шапка?

Шапки призваны защищать голову от холода и ветра. Но, внезапно, волосы на голове выполняют ту же функцию. Поэтому, если вы обладаете густыми волосами и предпочитаете носить их распущенными, натягивать шапку с наступлением первых холодов вовсе не обязательно. Если же природа не наградила вас пышной шевелюрой или вы заплетаете волосы - шапочка нужна обязательно.

Когда пора надевать шапку?

Здесь стоит опираться на самоощущение и здравый смысл. Например, с пышными волосами можно и до 0°С не утепляться, но от ветра необходимо защищаться при любой температуре. Если на улице у вас начинает болеть голова или уши - это прямое показание, что пора надеть шапку.

Также не забывайте подбирать головной убор по погоде. Это может быть лёгкая трикотажная шапочка, шёлковый шарф, шерстяной палантин, меховая ушанка или т.д. Иногда можно обойтись капюшоном от курточки или пальто, который не так портит причёску. Но в этом случае остерегайтесь “сквозняков” в уши. Лучше, если капюшон будет отстрочен мехом, который защитит и уши, и щёки.

Чем грозит переохлаждение головы?

В детстве многих пугали “Будешь ходить без шапки, заработаешь менингит”. Конечно, воспаление мозга не имеет прямой связи с хождением без головного убора, но переохлаждение головы может стать причиной весьма неприятных состояний.

Воспаление уха

Уши очень чувствительны к сквознякам и холодной температуре, поэтому они страдают в первую очередь. Даже если переохлаждение не разовьётся в полноценный отит, пару дней острой ушной боли - развлечение на любителя. Но лучше сразу же обратиться к ЛОР врачу, чтобы не запустить болезнь до гнойной стадии.

Воспаление черепных нервов

Чаще всего переохлаждению подвергаются лицевой и тройничный нервы. Их воспаление приводит к нарушению двигательных функций мышц лица и зубочелюстного аппарата, и сопровождаются мучительной болью.

Снижение иммунитета и развитие инфекционных заболеваний

В холодную погоду организму приходится тратить больше энергии на поддержание активности и защитных функций на должном уровне. Если ресурсов для этого не хватает, человек: а) чувствует себя вялым и уставшим; б) более подвержен различным инфекциям. А пониженный иммунитет - это прямой путь для того же менингита, отита, синусита, пневмонии и прочих неприятных заболеваний.

Головные боли

Холод негативно влияет на кровеносные сосуды, приводя к их спазмированию. Таким образом организм пытается уплотнить стенки сосудов, чтобы предотвратить замерзание крови. А человек при этом испытывает головные боли спастического характера. Если же переохлаждаться регулярно, то головные боли могут из ситуативных перерасти в хронические.

Выпадение волос

Под воздействием холода в организме замедляются все процессы, в том числе питание и обмен. Волосяные фолликулы в замерзшей коже головы недополучают полезные вещества, отчего сами волосы тускнеют, секутся и выпадают.

Как видите, есть много причин носить шапку, но окончательный выбор всегда за вами.