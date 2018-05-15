НеоЗОЖ: время не запрещать, время снижать вред

В современном мегаполисе почти каждую привычку можно назвать вредной. Ведь даже найти здесь по-настоящему здоровую пищу — все равно что поехать в деревню и искать там иголку в стоге сена. Что уж говорить об окружающей среде… Поэтому ЗОЖ в большом городе, принимаете вы это или нет, — сплошная иллюзия. Но это не значит, что все пропало и нужно напиваться каждую пятницу, как в последний раз, объедаться сладостями, как в детстве, и забросить все дела. Нет. Достаточно просто следить за трендами и за рекомендациями людей, которые очень хорошо себя чувствуют в большом городе, как физически, так и психологически. Давайте же разберемся, что это за тренды такие, и кто эти прекрасные люди.

ЗОЖ сам по себе — это аскеза, отказ от привычных удовольствий и веселого времяпровождения. Но ведь резкий отказ — путь в никуда. Всегда есть риск сорваться. Поэтому на смену ЗОЖу приходит новый тренд — НеоЗОЖ. Это здоровый образ жизни без отказа от своих guilty pleasures. Это баланс между тренировками и весельем. А люди, которые помогут соблюдать этот баланс, — диетологи, биологи, генетики, физиологи и просто хорошие люди, знающие, как в субботу утром не проснуться с головной болью. Их секрет кроется в том, чтобы не отказываться резко от вредных привычек, а снижать риски для здоровья. То есть не полностью исключить сладкое, кофе, алкоголь, а знать сколько, как и с чем их употреблять, чтобы минимизировать негативные последствия, переходить на менее вредные альтернативы курению, меньше нервничать, правильно спать. Ничего сложного, но есть нюансы...

Меньше стресса

В современном городе очень непросто избежать нервозности из-за массы раздражителей.

Пробки, агрессивное поведение жителей, неприятные новости, нездоровый баланс отдыха и работы. Естественно, от этих факторов не скрыться. Но можно уменьшить их влияние на нашу жизнь.



Как говорит физиолог и кандидат биологических наук Виктория Кравченко, успешный опыт крупных европейских городов свидетельствует, что организация транспортных развязок, продуманные и удобные ориентировочно-навигационные разметки, наличие велодорожек, парков и прочей инфраструктуры делает жизнь комфортнее и снижает уровень стресса.

Наши города тоже стремятся к такому уровню жизни. И сегодня можно найти все больше ухоженных зеленых скверов, все больше людей коллективно занимаются медитацией, больше ходят пешком, вместо того, чтобы давиться в общественном транспорте.

Это не значит, что нужно кардинально изменить свою жизнь, поменять работу, переехать — нет! Нужно просто в свой текущий график потихоньку внедрять менее стрессовые ситуации. Постепенно делать их новыми привычками. Начать читать другие СМИ, менять стиль общения с начальством, а не сидеть и нервничать от того, что вы постоянно нервничаете.

Меньше соли

Да, да! Соль — это «белая смерть». Но совсем отказавшись от нее, тоже долго не протянешь. Натрий, входящий в состав соли, влияет на кислотный и водно-солевой баланс организма. Натрий-калиевый насос обеспечивает перемещение аминокислот и глюкозы через мембрану клетки. Он необходим для нормальной работы нервных окончаний, передачи нервных импульсов и мышечной деятельности, включая мышцы сердца. То есть для нормальной работы организма соль просто необходима.

Соль – это “Белая смерть”. Но совсем отказавшись от нее, тоже долго не протянешь

ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 г соли в день. Но как угадать с дозировкой? В первую очередь, нужно прекратить досаливать еду, ведь соль и так содержится во многих продуктах, которые мы едим, включая сыр и хлеб. Во-вторых, ограничить употребление полуфабрикатов и еды из фаст-фуда, где соль содержится в опасных количествах.

Многие заведения общественного питания не будут подстраиваться под вас, меняя в меню свои вкусности. Но вы можете подстроиться под себя сами. И найти альтернативные любимые блюда. Ведь накопившиеся от часто употребляемой вредной пищи болезни заставят отказаться не только от соли.

Начните с малого: выбросьте солонку! ;)

Меньше сахара

Да! Сладости спасают от стресса. Но не спасают от лишних килограммов.

Доктор-диетолог Екатерина Толстикова советует снизить потребление сахара — отказаться от него в прямом виде. Скажем, не кладите его в чай или кофе например. Но это не значит, что доза не будет превышена другими источниками. Ведь условная норма сахара в сутки - до 25 грамм, то есть не более 6 чайных ложек.

Сладости спасают от стресса. Но не спасают от лишних килограммов

Если вы не видите сахар, он видит вас. Короче, сахар прячется и в сладких, и в несладких продуктах — от газировки, пакетированного сока, кондитерки до готовых соусов, полуфабрикатов и др.

Помните: отказ от сахара в чистом виде — лишь половина дела: нужно сокращать содержание сахара в других продуктах. Не заменять продукты, а просто уменьшать порции сладостей, до тех пор, пока не будете чувствовать себя хорошо.

Меньше курения

Кандидат биологических наук Ольга Маслова интересуется исследованиями вредных привычек уже не первый год. Она утверждает, что от курения нужно отказаться и настоятельно рекомендует это сделать тем, кто всё не может решиться.

Важнее всего для начала отказаться от самого процесса курения сигарет, поскольку именно вред от него превышает негативные эффекты собственно никотина.

От курения нужно отказаться

Ведь курение подразумевает процесс горения, а основной вред наносят вещества, содержащиеся в табачном дыму: угарный газ, бензол, цианид и прочие канцерогены, а не сам никотин. Основная негативная черта никотина — способность вызывать зависимость и «забивать» рецепторы на клетках, поэтому резкий отказ от его употребления часто приводит к сильному синдрому отмены, психологическому дискомфорту и разочарованию в собственной способности бросить курить. Поэтому переход на девайсы, снижающие вред от продуктов горения, но позволяющие снизить дозу никотина, позволяют в итоге плавно, уже без излишнего прессинга, отказаться от него вовсе. Считается, что даже при наличии никотина электронные девайсы, которые не сжигают, а нагревают настоящий табачный лист либо содержащую никотин жидкость, могут быть значительно менее вредны, чем обычные сигареты. Переход на такие гаджеты поможет снизить риски для здоровья и отказаться от никотина без психологического насилия.

Меньше алкоголя

Как говорит известный журналист и бессменный член жюри коктейльных конкурсов Тимур Дорофеев, о вреде алкоголя написаны сотни книг, а вот о пользе — ни одной. Конечно, он процитировал известного классика. Но смысл от этого не меняется.

Употребляйте ответственно

Ведь большинство вспоминает моменты, когда со спиртным переборщили. А как же эти приятные вечера, когда возвращаешься домой в здравом уме, и утром просыпаешься бодреньким?

Но можно ведь обойтись без головной боли. Достаточно просто уменьшить количество выпитого алкоголя. А точнее — выбирать качество, а не количество. И придерживаться в один вечер одного типа спиртов — будь то зерновые, виноградные, фруктовые, агавовые и т.п. А если уж хотите что-то смешанное — обращайтесь за коктейлями к проверенным барменам. Самое главное — уметь вовремя остановиться, но этому вас никто не научит, это искусство каждый постигает самостоятельно.

Меньше кофе

«Бодрость, приди!» — говорят жители мегаполисов по утрам. А иногда и в обед, и по вечерам. И бодрость приходит. Но бодрячки часто не задумываются, какой вред это наносит организму.

Генетик Александр Коляда утверждает, что приобретенные вредные привычки передаются и на генном уровне. Кофе — одна из них. А ведь нужно заботится о здоровье будущего поколения. И если вы скажете: «Да ну, это всего лишь кофе, подумаешь…» — это далеко не так безобидно.

Достаточно оптимизировать дозу до 1-2 чашек в день

Кофе содержит алкалоид — кофеин, оказывающий стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную системы, а при длительном употреблении может вызывать и зависимость. Кофе оказывает возбуждающее действие на организм и повышает кровяное давление, что часто вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

Этого можно избежать. Но не обязательно обрывать все дружеские связи с этим напитком. Достаточно оптимизировать дозу до 1–2 чашек в день. И стараться пить только натуральный кофе. Бодрое настроение и отличное самочувствие гарантировано!

Ну что ж, вы прочли этот текст. Это значит — первый шаг к посвящению в НеоЗОЖники сделан. Осталось начать применять это на практике. И вы увидите, насколько ваша жизнь станет сбалансированной и насыщенной. Ведь залог счастья — это баланс между уходом за собой и развлечениями. Берегите себя днем и хорошо погуляйте вечером!