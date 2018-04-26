Напрасно пили. Красное вино признали худшим напитком для кожи

Американские медики опровергли пользу употребления красного вина для кожи.

Ранее было проведено множество исследований, изучающих полезные свойства вина для здоровья человека.

И несмотря на то, что некоторые диетологи и медики рекомендуют употреблять по бокалу вина в день для укрепления здоровья, последние исследования медиков опровергают этот миф, доказывая, что в зависимости от количества выпитого, красное вино увеличивает риск развития деменции, некоторых видов рака, депрессии и негативно влияет на работу сердца. Об этом сообщает Independent, цитируя Марка Меноласкино - доктора медицины, сертифицированного специалиста по холистической медицине.

Его слова подтверждает Изабель Шаркар - специалист по терапевтической натуропатии, которое назвала красное вино худшим алкогольным напитком для кожи. Согласно ее выводам, красное вино является худшим врагом кожи из всех существующих алкогольных напитков, особенно для тех, кто страдает розацеа. Этой категории людей следует не просто ограничить употребление красного вина, а полностью исключить.

«Красное вино вызывает воспаление кожи, покраснения, отеки и пятна. В этом отчасти виноват сахар, который содержится в вине и других алкогольных напитках – преимущественно, ликерах и коктейлях, в которые добавляют сладкие сиропы или соки», - говорит она.

Доктор Шаркар предупреждает, что алкоголь в любом виде вызывает акне и тусклость кожи, а также повреждения клеток кожи, провоцируя преждевременное старение и морщины. Чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость кожи, она рекомендует исключить коктейли, вино и другие алкогольные напитки с добавками и сахаром, и отдавать предпочтение «чистому крепкому алкоголю», который наносит наименьший урон, если употребляется в умеренных количествах.

Также, чтобы снизить негативные последствия употребления алкоголя, она рекомендует пить много очищенной воды, чтобы избежать обезвоживания и активно увлажнять кожу, чтобы избавиться от сухости и тусклости.

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