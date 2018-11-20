Можно ли пить кофе без вреда здоровью?

Как одновременно любить кофе и не вредить себе?

Пьём кофе с умом

Не кажется ли вам, что вокруг пропагандируется кофемания? “Утро начинается с кофе”, “Кава зближує”, кофейни на каждом углу и кучи фотографий латте-арта в инстаграме. Мы не имеем ничего против этого ароматного напитка, но категорически против крайностей и зависимостей. А от кофе, да-да, может развиться самая настоящая зависимость с абстинентным синдромом и прочими “приятными” последствиями. Поэтому вооружаемся поговоркой “Всё хорошо в меру” и учимся пить кофе так, чтобы не стать постоянным пациентом кардиолога или невролога.

Кофейные плюсы и минусы

Вспомним, почему же кофе пользуется такой популярностью и какие ситуативные и отсроченные эффекты могут ожидать люди, его употребляющие.

● Кофеин активизирует нервную систему и дарит бодрость на ближайшие 2-3 часа. Логично, что не стоит пить кофеиносодержащие напитки, если планируете ложиться спать.

● После употребления кофе ускоряется метаболизм и в ближайший час сжигается больше калорий, чем в обычной жизни. При этом врачи не рекомендуют пить этот напиток непосредственно перед физическими тренировками.

● Исследования показывают, что употребление кофе уменьшает риск смерти от сердечных заболеваний (кроме атеросклероза), а также снижаются риски развития сахарного диабета, болезни Паркинсона и старческой деменции.

● В кофе содержатся антиоксиданты, которые позволяют не только долго сохранять красоту и молодость, но и “защищают” от развития некоторых форм рака.

● А ещё из молотого кофе получается отличный скраб для тела!

Теперь немножко о минусах, точнее, о последствиях при злоупотреблении. Кофе - бодрящий напиток и многие пьют его утром, чтобы проснуться. Вот только именно утром этого и не желательно делать по двум причинам:

Напиток обладает высокой кислотностью, поэтому ежедневно выпиваемая натощак чашка может обернуться гастритом или чем-то родственным.

С 4 до 9 часов утра, в зависимости от организма и биоритмов конкретного человека, выделяется кортизол, гормон бодрости. Именно нарастание его концентрации в крови пробуждает нас утром, на недостаток укладывает спать. Начиная свой день с кофе можно незаметно подменить естественный “будильник” напитком. И потом без кофеина уже реально невозможно будет прийти в чувства. Такое состояние является кофеиновой зависимостью.

Далее о влиянии на сердце. Считается, что кофе крайне негативно влияет на давление и сердце вообще. Эти данные устаревшие ибо наконец получены результаты исследований, которые длились несколько десятилетий. Оказалось, что напиток не влияет на сердечный ритм, не наносит повреждений сосудам, а давление поднимает незначительно и кратковременно. Однако потребление кофе в больших количествах может поспособствовать развитию атеросклероза. Кафестол, содержащийся в напитке наряду с кофеином, замедляет метаболизм холестерина, со всеми вытекающими последствиями. Но стоит заметить, что именно кафестол борется с онкологией и болезнью Паркинсона.

Ну и вспомним, что кофе тщательно вымывает кальций и от него темнеют зубы.

А как же пить правильно?

Всегда и во всём отталкиваемся от прекрасной фразы “Всё хорошо в меру”. И у каждого мера своя. Кто-то после чашки американо не почувствует вообще никакого эффекта, а кому-то достаточно понюхать кофейный аромат, чтобы не спать двое суток.

● В среднем нормой считается 1-2 чашечки (в эквиваленте эспрессо) в течение суток. Меньше можно, больше не желательно.

● Лучше пить кофе минут через 30-40 после приёма пищи, чтобы не раздражать слизистую желудка.

● Споров по поводу сахара много. С одной стороны сахар - это “незаметные” калории, а вкус сахарного сиропа перебивает аромат кофе. С другой стороны глюкоза и питание для мозга. Так что каждый решает по своему вкусу.

● Ещё один вселенский спор: с молоком или без. Молоко гасит кислотность и является источником кальция - это плюс. Встречается информация, что из-за молока кофе не растворяется и оседает на стенках желудка. Мы не знаем, насколько это правда, но это может быть большим минусом. Так что, опять таки, решайте сами.

В общем, подходите к кофепитию с умом, и всё будет хорошо. Но если после употребления напитка вы ощущаете нездоровое сердцебиение или головные боли, лучше обратитесь к неврологу и кардиологу!