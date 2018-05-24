Можно и нужно! Ученые доказали, что высыпаться на выходных полезно

Шведские ученые нашли связь между длительностью сна и продолжительностью жизни, установив, что сон до полудня в выходные дни оказывает благоприятное влияние на здоровье.

Новое исследование, результаты которого накануне были опубликованы в научном журнале Journal of Sleep Research, длилось 13 лет при участии свыше 43 тысяч человек в возрасте до 65 лет, пишет My Domaine.

Ученые Каролинского института во главе с профессором Турбьерном Окерстедтом выяснили, что недостаточное количество сна повышает риск преждевременной смерти. В частности, им удалось выяснить, что у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, риск преждевременной смерти на 52 процента выше, чем у тех, кто регулярно спит в среднем шесть-семь часов в сутки.

Кроме того, специалисты установили, что у тех участников исследования, которые недосыпали в течение недели, но отсыпались в выходные дни, риск преждевременной смерти был гораздо ниже, чем у людей, отказывающих себе в удовольствии подольше поспать на выходных.

Авторы исследования отметили, что наиболее благоприятным для организма является полноценный сон, длительностью не менее шести-семи часов, однако если в будние дни подобный график невозможен, необходимо восполнять недостаток сна в выходные дни и спать столько, сколько требует организм:

«Таким образом, мы можем с уверенностью заявить, что сон продлевает жизнь», - подытоживают специалисты.

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