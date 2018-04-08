Минздрав советует вовремя сказать "стоп!" во время Пасхального застолья

Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook рекомендации, как сохранить здоровье во время Пасхальных праздников.

Первый совет от Минздрава: "Умейте сказать себе "стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость".

Также рекомендуется обязательно есть овощи, пить достаточно воды и больше двигаться.

"Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков", - пишет пресс-служба Минздрава.

Министерство также не советует употреблять препараты, которые якобы облегчают пищеварение. Отмечается, что подавляющее большинство подобных лекарств не входит в перечень средств доказательной медицины, и может навредить.