Медитация, танцы и секс. 10 способов выглядеть и чувствовать себя моложе

Каждый из нас, невзирая на возраст и жизненные обстоятельства, хочет оставаться молодым и душой, и телом.

Фитнес-эксперт и приверженец здорового образа жизни Брайан Сюки утверждает, что для сохранения молодости и упругости кожи жизненно важное значение имеет правильное питание. Многочисленные исследования доказывают, что рацион на основе продуктов растительного происхождения замедляет процессы старения.

Однако в своей колонке для портала Care 2 Брайан Сюки решил уделить внимание не питанию, а малоизвестным советам по борьбе со старением, которые многие люди игнорируют.

Как выглядеть и чувствовать себя моложе: 10 советов

1. Выходя на улицу, наносите солнцезащитный крем. Ультрафиолетовое излучение солнца вызывает появление морщин, обесцвечивание и потерю эластичности кожи, темные пятна и другие видимые признаки старения. Исследования показывают, что солнцезащитный крем позволяет сохранить молодость кожи и даже снизить риск развития рака кожи.

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2. Ежедневно медитируйте. Медитация как повседневная привычка заряжает вас энергией и снижает уровень стресса. А значит – позволяет сохранить молодость и жизнелюбие.

3. Танцуйте. Танцы не гарантируют, что на вашем лице не станут появляться морщины, но такая активость будет поддерживать молодость мозга. Согласно недавнему исследованию, танцы оказывают более сильное антивозрастное действие на мозг, чем тренировки на выносливость. Наибольшие преимущества для здоровья мозга вам даст объединение различных танцевальных движений. Поэтому попробуйте разные танцевальные программы – от сальсы до брейк-данса.

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4. Высыпайтесь. Исследования показывают, что у людей, которые мало спят, ухудшается эластичность кожи и появляется неравномерная пигментация кожи. Недостаток сна не только ускоряет старение кожи, но и снижает производительность мозга.

5. Спите на спине. От того, что мы лежим лицом (или одной его стороной) в подушку, на нем появляются "линии сна", которые со временем превращаются в морщины. Лучший способ предотвратить появление линий сна – спать на спине. Конечно, не всем удобно спать на спине. В таком случае старайтесь чередовать стороны сна и использовать мягкие шелковые подушки.

6. Не пользуйтесь соломинками для питья. Соломинки могут быть очень полезными при употреблении напитков, которые разрушают зубную эмаль, таких, как лимонная вода. Однако постоянное использование соломинок может вызвать появление морщин вокруг рта. Поэтому учше наливать напиток в стакан. Кстати, по той же причине (и не только) к появлению морщин приводит и курение сигарет.

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7. Пейте достаточное количество воды. У чистой питьевой воды достаточно много преимуществ. Когда организм получает оптимальное количество воды, кожа выглядит упругой, сияющей и молодой.

8. Носите солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки не просто круто смотрятся, они защищают очень чувствительную кожу вокруг глаз. Кроме того, когда вы не надеваете солнцезащитные очки, вы морщитесь от солнца, тем самым вызывая появление морщин вокруг глаз.

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9. Умывайтесь перед сном. В течение дня поры забиваются пылью, жиром, мертвой кожей и так далее. Если вы не смоете грязь с лица перед сном, кожа не будет выглядеть молодой и здоровой утром.

10. Регулярно занимайтесь сексом. Вы можете оставаться молодым и энергичным человеком, не выходя из спальни. Согласно исследованиям, секс помогает поддерживать молодость и сжигать калории. Так же, как и спортом, занимайтесь сексом минимум три раза в неделю.

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