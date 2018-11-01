Лечим и калечим. Доктор Комаровский назвал болезни, при которых следует принимать антибиотики

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал ряд болезней, при которых следует начать прием антибиотиков. Он также указал на заболевания, которые приема антибиотиков не требуют.

На своей странице в Instagram медик опубликовал таблицу со списком наиболее распространенных в осенне-зимний период болезней, и указал, какие заболевания требуют приема антибиотиков, а какие – нет.

Так, по данным Комаровского, антибиотики следует назначать при коклюше, ангине и инфекциях мочевыводящих путей. В свою очередь, при простуде, насморке, бронхите, гриппе и «красном горле» от приема антибиотиков следует отказаться так как причиной заболевания являются вирусы, а не бактерии.

Ранее Комаровский также призвал украинцев отказаться от потребления сахара или уменьшить его количество в своем рационе.

В частности, специалист сообщил, что сахар может привести к кариесу, ожирению, сахарному диабету, артриту, акне, депрессии и даже стать причиной возникновения рака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #докторкомаровский #здоровье #сахар #риск #безопасность Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 23 Окт 2018 в 9:51 PDT

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