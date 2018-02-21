Кто несет ответственность за ваше здоровье?

Согласно статистике, Украина занимает четвертое место в мире и первое в Европе по смертности населения.

Почему необходимо знать причины смертности?

Эти данные являются маркерами для оценки эффективности системы здравоохранения. Также это возможность оценить собственные риски, обратить внимание на ресурсы своего организма и заняться профилактикой. Ведь, как известно, профилактика эффективней и дешевле лечения. Например, стоимость лечения инфаркта или инсульта в реанимации — от 1000 гривен в день. Стоимость профилактического анализа— 270¹ гривен в год.

К сожалению, отношение украинцев к своему здоровью таково, что вопрос профилактики откладывается на потом: люди не знают, к какому врачу идти и что делать. Кроме менталитета («Пока гром не грянет…»), это связано еще и с катастрофической неосведомленностью о пользе профилактики, равнодушием и низким уровнем доходов.

В последнее время культура лабораторных исследований постепенно меняется. Опыт «Синэво» показывает, что если 10 лет назад на анализы приходили люди, которых заставила нужда либо настоятельно рекомендовал доктор, то сейчас подросло поколение украинцев, которое более ответственно относится к своему здоровью и считает необходимым периодически проходить профилактические обследования. Таким образом, Украина становится ближе к европейскому подходу к здоровью, где скрининговые анализы сдаются в среднем дважды в год. Это очень важно, ведь чем раньше выявлена патология, тем лучше прогнозы на выздоровление.

Чем раньше выявлена патология, тем лучше прогнозы на выздоровление

Кроме того, изменился спектр выполняемых тестов. Если раньше делали в основном специфические узконаправленные тесты, то теперь стало больше скрининговых и профилактических. Лаборатория «Синэво» всячески способствует этому, обучая украинцев делать профилактические анализы и открывая лабораторные центры в удобных локациях.

Можем ли мы влиять на существующую ситуацию?

Как показывает практика, если вовремя выявить предрасположенность к заболеванию, 8 из 10 летальных случаев можно избежать.

Что делать и куда «бежать»?

Здоровье – это комплексное понятие, и часто мы не знаем, к какому специалисту обратится с той или иной проблемой. Поскольку более 70% объективной информации врач получает из лабораторных исследований, оптимальным решением будет взять за правило сдавать профилактические анализы хотя бы раз в год. Например, пакет «Ежегодное обследование» разработанный лабораторией «Синэво», позволяет оценить сразу весь организм, для своевременного лечения, в случае выявления отклонений.

Лаборатория «Синэво», заботясь о здоровье украинцев и понимая всю важность своевременных профилактических анализов, создала сайт health.synevo.ua, где можно заказать специализированное обследование организма, получив при этом скидку 20%². Представленные на сайте комплексные пакеты исследований подобраны таким образом, чтобы оценить ситуацию по ряду серьезных заболеваний, и включают в себя широкий спектр показателей всех систем организма – это оптимальное решение для ежегодного мониторинга. Такой регулярный контроль здоровья позволит сэкономить ваши средства и время для полноценной качественной жизни.

Не стоит ждать, пока заболит. Проверьте свое здоровье уже сегодня! Ведь ответственность за свое здоровье лежит только на нас.

Помните, что профилактика значительно дешевле и эффективней лечения!

¹ На примере стоимости исследования Липидограмма (пакет 4.5 «Липопротеиды фракционно»)

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