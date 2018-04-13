Косточка на большом пальце ноги: почему появляется и как её лечить

Косточка на большом пальце ноги - это очень неприятное и некрасивое заболевание стопы, которым страдают до 40% женщин старше 30 лет.

В первую очередь косточка воспринимается, как косметический дефект, так как деформированные пальцы весьма непривлекательно смотрятся в открытой обуви. Но в закрытой стопа испытывает сильное давление, что отзывается интенсивной болью. Кроме того, чтобы избежать неприятных ощущений, человек начинает по-другому распределять нагрузку на стопу, что ведёт к изменению походки и нарушениям всего опорно-двигательного аппарата. Почему же начинает расти косточка и как с ней бороться?

Причины развития «косточки»

Увеличение косточки большого пальца ноги имеет научное название - артрит плюснефалангового сустава. Заболевание представляет собой воспаление и последующую деформацию сустава. Самые распространённые причины артрита:

● Неудобная обувь. Слишком узкая обувь сдавливает плюснефаланговые суставы, не давая им полноценно двигаться при ходьбе. Из-за этого они усиленно трутся между собой и об обувь, что приводит к микротравмированию самого большого сустава, находящегося на большом пальце ноги. А если к узкой обуви добавить ещё и высокий каблук - это идеальный инструмент для формирования косточки, так как теперь практически вся нагрузка тела идёт на пальцы и плюснефаланговые суставы. Но даже плоская свободная обувь может причинить травму косточке, если колодка неудобная, а прямо через сустав проходит жёсткий шов.

● Травмы. Нарушение целостности сустава всегда приводит к воспалению. Травма может произойти в бытовых условиях, например, если быстро и неаккуратно идти по неровной дороге или уронить тяжёлый предмет на стопу. Также травмы сопровождают всех спортсменов, особенно гимнасток, балерин, танцовщиц и всех, кому постоянно нужно «тянуть носок».

● Гормональные нарушения. Очень часто причиной артритов становится гормональный дисбаланс из-за болезней щитовидной железы, сахарного диабета, во время полового созревания, беременности, климакса и т.д.

● Наследственность. Склонность к любым артритам имеет наследственный характер, поэтому, если у мамы или бабушки есть «косточка», то вероятно, что она будет и у дочки.

Плоскостопие и другие нарушения развития нижних конечностей (варусное или вальгусное искривление голеностопных или коленных суставов) также могут спровоцировать данный артрит. И не стоит забывать о лишнем весе, который оказывает дополнительную нагрузку на все суставы.

«Косточка» имеет 4 стадии развития:

Лечение и профилактика «косточки»

Лечением «косточки» занимается ортопед или хирург. На первых 3 стадиях назначают массажи, ЛФК, электрофорез и прочие методы физиотерапии. Хорошо себя зарекомендовали специальные ортезы, фиксирующие бандажи и шины. В самых запущенных случаях могут назначить операцию по иссечению нароста, вживлению фиксаторов внутрь сустава или полной его замене.

Увы, консервативные методы лечения могут лишь замедлить развитие болезни. Поэтому очень важна профилактика: избегание травм, борьба с лишним весом, восполнение витаминно-минеральных запасов организма и ежегодная диспансеризация. Лучший способ профилактики - регулярная гимнастика пальцев стоп: сгибание-разгибание, удержание мелких предметов и так далее.