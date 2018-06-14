Коротко и ясно. Что нужно знать перед тем, как стать донором крови

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови, направленный на побуждение народов всего мира становиться донорами и спасать жизни других людей
Донор происходит от латинского donare — дарить и в случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.
В честь празднования Всемирного дня донора крови НВ предлагает ознакомиться с основными правилами сдачи крови.
Кому нужна наша кровь?
- Больным раком, лейкемией и анемией
- Жертвам серьезных аварий
- Солдатам
- Недоношенным детям
- Пациентам, которым необходима пересадка органов или операция
- Роженицам с осложнениями
Кровь не могут сдавать (абсолютные противопоказания):
- Носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, вирусного гепатита и туберкулеза
- Люди с полным отсутствием слуха, речи и зрения
- Люди с психическими расстройствами
- В случае обнаружения злокачественных образований
- При сердечно-сосудистых заболеваниях
- При болезнях органов дыхания и пищеварения, центральной нервной системы, кожи и крови
- Гомосексуалисты
- Наркоманы и алкоголики
- Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и оказывающие интим-услуги
Временные противопоказания:
- Пирсинг, татуировки и лечение иглоукалыванием – 1 год
- Операции, аборты – 1 год
- Длительные заграничные командировки (кроме Европы и Северной Америки) – полгода
- Длительные (от 3 месяцев) поездки в страны Азии, Африки, Южной и Центральной Америки – 3 года
- Контакт с больными гепатитом В и С -1 год, гепатитом А – 3 месяца
- Аллергия - 2 месяца после окончания острого периода
- Грипп, ангина, ОРВИ – 1 месяц после выздоровления
- Прием антибиотиков – 2 недели после окончания
- Прием анальгетиков – 10 дней после окончания
- Удаление зуба – 10 дней
- Вакцинирование – от 10 дней (в зависимости от вакцины)
- Менструация – не менее 5 дней после окончания
- Употребление алкоголя – 48 часов
Как следует готовиться к сдаче крови?
- За 72 часа до сдачи крови не употреблять аспирин и анальгин
- За 48 часов до сдачи крови не пить алкоголь
- Накануне отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи
- За день до процедуры не употреблять яйца и молочные продукты
- На ужин лучше приготовить макароны, сваренные на воде без масла, или отварные крупы
- Можно кушать овощи и фрукты (кроме бананов), хлеб и сушки
- Лучше пить соки, морсы, узвары, компоты и минеральную воду
- В день Х нужно отдохнуть и легко позавтракать
- За 2 часа до процедуры не курить
Как восстановиться:
- Сразу после сдачи крови отдохнуть 10 минут
- Перекусить и выпить сладкого чая
- Последующие 2-3 часа не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь
- Отказаться от вождения авто
- На 12 часов исключить интенсивные физические нагрузки
- На 8 часов исключить прием алкоголя
- Следующие два дня регулярно кушать и пить больше воды
Как часто можно сдавать кровь?
- Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год
- Женщины могут сдавать кровь не более 4 раз в год.
- Интервал для сдачи крови - не менее 60 дней.
- Интервал для сдачи плазмы - не менее 14 дней.
- Плазму можно сдавать не более 12 раз в год.
Куда ехать в Киеве?
- Киевский городской центр крови
- Киевский городской центр сердца
- Киевский городской клинический онкологический центр
- Киевская городская клиническая больница №9
- Институт Шалимова (Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова)
- Отделение переливания крови Александровской клинической больницы
- Клиническая больница Феофания
Больше адресов: donor.ua
Приятные бонусы:
- Донорство – анонимная процедура
- Прохождение медицинского обследования перед сдачей крови является бесплатным
- В день процедуры граждан освобождают от работы, а студенты могут не посещать занятия
- После каждой сдачи крови донор получает дополнительный выходной день, который можно использовать в рамках отпуска.
- После сдачи крови донорам полагается завтрак/обед или деньги на перекус.
- Донорам предоставляют разнообразные льготы, которые выплачивают в случае заболеваний и в качестве бонусов к стипендиям.
- Инвалидность донора приравнивают к инвалидности, полученной на производстве.
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