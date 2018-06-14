Коротко и ясно. Что нужно знать перед тем, как стать донором крови

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови, направленный на побуждение народов всего мира становиться донорами и спасать жизни других людей

Донор происходит от латинского donare — дарить и в случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.

В честь празднования Всемирного дня донора крови НВ предлагает ознакомиться с основными правилами сдачи крови.

Кому нужна наша кровь?

- Больным раком, лейкемией и анемией

- Жертвам серьезных аварий

- Солдатам

- Недоношенным детям

- Пациентам, которым необходима пересадка органов или операция

- Роженицам с осложнениями

Кровь не могут сдавать (абсолютные противопоказания):

- Носители ВИЧ/СПИД, сифилиса, вирусного гепатита и туберкулеза

- Люди с полным отсутствием слуха, речи и зрения

- Люди с психическими расстройствами

- В случае обнаружения злокачественных образований

- При сердечно-сосудистых заболеваниях

- При болезнях органов дыхания и пищеварения, центральной нервной системы, кожи и крови

- Гомосексуалисты

- Наркоманы и алкоголики

- Люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и оказывающие интим-услуги







Временные противопоказания:

- Пирсинг, татуировки и лечение иглоукалыванием – 1 год

- Операции, аборты – 1 год

- Длительные заграничные командировки (кроме Европы и Северной Америки) – полгода

- Длительные (от 3 месяцев) поездки в страны Азии, Африки, Южной и Центральной Америки – 3 года

- Контакт с больными гепатитом В и С -1 год, гепатитом А – 3 месяца

- Аллергия - 2 месяца после окончания острого периода

- Грипп, ангина, ОРВИ – 1 месяц после выздоровления

- Прием антибиотиков – 2 недели после окончания

- Прием анальгетиков – 10 дней после окончания

- Удаление зуба – 10 дней

- Вакцинирование – от 10 дней (в зависимости от вакцины)

- Менструация – не менее 5 дней после окончания

- Употребление алкоголя – 48 часов







Как следует готовиться к сдаче крови?

- За 72 часа до сдачи крови не употреблять аспирин и анальгин

- За 48 часов до сдачи крови не пить алкоголь

- Накануне отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи

- За день до процедуры не употреблять яйца и молочные продукты

- На ужин лучше приготовить макароны, сваренные на воде без масла, или отварные крупы

- Можно кушать овощи и фрукты (кроме бананов), хлеб и сушки

- Лучше пить соки, морсы, узвары, компоты и минеральную воду

- В день Х нужно отдохнуть и легко позавтракать

- За 2 часа до процедуры не курить











Как восстановиться:

- Сразу после сдачи крови отдохнуть 10 минут

- Перекусить и выпить сладкого чая

- Последующие 2-3 часа не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь

- Отказаться от вождения авто

- На 12 часов исключить интенсивные физические нагрузки

- На 8 часов исключить прием алкоголя

- Следующие два дня регулярно кушать и пить больше воды

Как часто можно сдавать кровь?

- Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год

- Женщины могут сдавать кровь не более 4 раз в год.

- Интервал для сдачи крови - не менее 60 дней.

- Интервал для сдачи плазмы - не менее 14 дней.

- Плазму можно сдавать не более 12 раз в год.









Куда ехать в Киеве?

- Национальный институт рака

- Киевский городской центр крови

- Киевский городской центр сердца

- Детская больница «Охматдет»

- Киевский городской клинический онкологический центр

- Киевская городская клиническая больница №9

- Институт Шалимова (Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова)

- Отделение переливания крови Александровской клинической больницы

- Клиническая больница Феофания



Больше адресов: donor.ua

Приятные бонусы:

- Донорство – анонимная процедура

- Прохождение медицинского обследования перед сдачей крови является бесплатным

- В день процедуры граждан освобождают от работы, а студенты могут не посещать занятия

- После каждой сдачи крови донор получает дополнительный выходной день, который можно использовать в рамках отпуска.

- После сдачи крови донорам полагается завтрак/обед или деньги на перекус.

- Донорам предоставляют разнообразные льготы, которые выплачивают в случае заболеваний и в качестве бонусов к стипендиям.

- Инвалидность донора приравнивают к инвалидности, полученной на производстве.