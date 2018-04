Кофеин может благотворно влиять на людей с сердечными проблемами - ученые

Ежедневное употребление кофе и чая может иметь полезное воздействие на людей, которые страдают от проблем с сердцем, свидетельствует новое исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.

Как пишет The Guardian, ученые связали потребление кофеина, содержащегося в двух самых популярных напитках, и снижения риска аритмии.

При этом исследователи предупреждают, что это не касается потребления энергетических напитков, которые содержат высокий уровень кофеина.

Аритмия заставляет сердце биться слишком быстро, медленно или неравномерно. Поэтому многие врачи советуют пациентам с таким заболеванием избегать напитков с кофеином.

"Существует общественное мнение, часто основанное на историях, что кофеин является распространенной причиной проблем с сердечным ритмом, - сказал руководитель отдела электрофизиологии в Больнице Альфреда и Институте сердца и диабета Бейкера Питер Кистлер. - Наше обширное исследование медицинской литературы предполагает, что это не так".

Исследователи изучили 11 крупных международных исследований, в которых приняли участие 360 тыс. человек, и обнаружили, что кофеин не влияет на желудочковые аритмии.

Анализ показал, что потребление кофеина в количестве до 300 миллиграммов в день может быть безопасным для пациентов с аритмиями. Это соответствует примерно трем чашкам кофе.

При этом ученые отметили, что могут быть отдельные различия в восприимчивости к воздействию кофеина.

"Кофеиносодержащие напитки, такие как кофе и чай, могут иметь долгосрочные антиаритмические свойства, - сказал Кистлер. - Во многих исследованиях пациенты, которые регулярно потребляют кофе и чай в умеренных количествах, имеют более низкий риск развития сердечных ритмов".

