Какие витамины нам нужны осенью

В разное время года нашему организму нужен разный набор витаминов. Это зависит от солнечной активности (количество солнечных дней и тепла), длины светого дня, продуктов, которые мы употребляем в пищу и нашей собственной активности. Так летом мы обычно бодры и полны сил, набираемся энергии солнышка и витаминов “с грядки”, и вообще выглядим и чувствуем себя прекрасно. Но с наступлением осени к нам приходят холодные ветра и дожди и уходит солнечный свет. Огороды со свежими овощами/фруктами тоже постепенно уходят на зимовку. И эти изменения мира отражаются на нашем общем состоянии (здравствуйте, вялость и сонливость), а внешне проявляются в ухудшении состояния кожи. Поэтому в преддверии зимы нужно вспомнить, какие витамины помогут красиво пережить холода.
Витамин А (ретинол)
Отлично борется с процессами старения, способствует выработке коллагена и, логично, помогает разгладить морщинки. Также ускоряет регенерацию кожи и осветляет пигментацию, что очень кстати для борьбы с акне и его следами.
Ищем витамин А в тыкве, кураге, капусте кейл, батате, яичных желтках и печени (особенно богата ретинолом треска).
Витамин В1 (тиамин)
В первую очередь витамины В - это здоровье нервной системы. Снимет усталость и чувство слабости и онемения в руках/ногах. Что касается кожи, то тиамин помогает сохранить эластичность и препятствует высыпаниям и раздражению.
Витамин В1 хранится в подсолнечниковых семечках, кунжуте, тёмном рисе и овсянке, пророщенной пшенице, фисташках, кешью и арахисе, капусте, картофеле и морковке, апельсинах и изюме.
Витамин В6 (пироксидин)
Если вы замечаете у себя заторможенность, проблемы с вниманием и/или памятью, вам срочно нужно пропить курс витамина В6 (а лучше всей группы В). Обратите внимание, что иногда одной только витаминотерапией дело может не обойтись. Нервная система - вещь хрупкая, поэтому с любыми неврологическими симптомами не тяните и идите на консультацию к неврологу.
Сам же витамин В6 можно найти в отрубях (рисовых и пшеничных), всевозможных орехах и семечках, бобовых, чесноке, перце и паприке, куркуме, укропе и базилике, шалфее, мяте и многих других травах.
Витамин В7 (он же витамин Н, он же биотин)
Участвует в метаболизме жиров и сахаров, даёт организму энергию (бодрость, силы, упругость) и укрепляет нервную систему. Крайне полезен в первую очередь для кожи, и, конечно, для ногтей и волос.
Биотин найдём в картофеле, томатах, капусте, свекле, шпинате, кукурузе. Из фруктов подходят апельсины, дыни и яблоки. Много витамина В7 в рисе, бобах и шампиньонах, а также во всех белковых продуктах животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочка).
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Антиоксидант, энергетик и просто красавец. Всем болезням лекарство.
Хранится в цитрусовых, любых видах перца и капусты, киви и ананасах, шиповнике, облепихе, рябине и говяжьей печени.
Витамин D3
Если осенью вас одолевает усталость и плохое настроение - это недостаток витамина D3, который вырабатывается под влиянием солнца.
Ешьте все виды рыбы, рыбий жир, икру, морепродукты, а также яичные желтки (в том числе, перепелиные) и грибы.
Витамин Е (токоферол)
Удерживает влагу в коже (препятствует пересыханию) и ускоряет заживление, способствует нормального гормональному балансу.
Присутствует в шпинате, семенах подсолнечника и растительных маслах, орехах, авокадо, рыбе, брокколи.
Конечно, сложно есть все эти продукты в таких количествах, чтобы полностью потреблять дневную норму. Намного удобнее пить специальные витаминные комплексы: для кожи, ногтей и волос или общего укрепления организма. Но нехорошее самочувствие - не всегда следствие витаминодефицита. Поэтому, если у вас больше месяца наблюдаются неприятные симптомы, снижающие качество вашей жизни, обратитесь к терапевту или своему семейному врачу.
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