Почему женский цикл в Украине – до сих пор табу? Впечатляющие результаты исследования Libresse

Так сложилось, что в нашем обществе тема критических дней будто под запретом. Ее стараются не поднимать в СМИ, об этом не говорят на работе и не обсуждают с детьми, а если вдруг ребенок задаст «неудобный» вопрос, родители уйдут от ответа. И, конечно, любая женщина придумает сотни причин лишь бы не признаваться, что у нее сейчас “то самое” время цикла… Но почему естественный процесс табу? Проведя исследования, Libresse выяснил шокирующие факты и решил срочно вмешаться!

ЯЗЫКОМ ЦИФР: что украинцы думают об «этих» днях

Недавно компания Essity (владеет торговой маркой Libresse – прим. ред.) провела масштабное исследование. Главная цель – выяснить, как украинцы относятся к теме менструации. И результаты заставляют задуматься…

Исследование показало, что 26% людей уверены, что в обществе есть табу на разговоры о менструации, 40% – согласились, что тема женского цикла замалчивается в массовой культуре, а 22% – признались, что хотели бы узнавать больше о женском цикле из СМИ.

Влияет ли неготовность украинцев говорить о естественных процессах на взаимоотношения в паре? Ответ – скорее «да», чем «нет». Ведь целых 89% респондентов предпочли бы обсудить любые проблемы в отношениях, но только не женский цикл партнерши. А 32% представителей сильного пола вовсе признались, что ни разу в жизни не обсуждали эту тему. Между тем, 66% мужчин твердо уверены, что должны подготовится к разговору о менструации с детьми.

ПРОБЛЕМА: как замалчивание понижает самооценку

Замалчивание темы женского цикла не настолько безобидно, как может показаться на первый взгляд. Эксперты уверяют: откровенные разговоры о естественных процессах и сексуальности предотвращают многие психологические проблемы. Больше 30% украинцев согласны с этим утверждением и даже думают, что замалчивание разрушительно влияет на самооценку женщин, особенно подростков и молодых девушек.

Неготовность откровенно говорить о естественных процессах может исказить восприятие себя женщинами

Вы спросите, какая взаимосвязь? Очень очевидная! Результаты исследования показали, что 67% опрошенных (возрастом до 17 лет) стараются скрывать месячные. А 56% подростков настолько комплексуют, что лучше бы публично переоделись (к примеру, перед уроком физкультуры), нежели обсудили вопросы месячных с учителями.

Это большая проблема. Поскольку неготовность откровенно говорить о естественных процессах может исказить восприятие себя женщинами, вызвать стыд за абсолютно нормальные проявления организма. Следствие этого – снижение самооценки…

А сколько хлопот доставляет женщинам необходимость скрывать, что у них сейчас критические дни! Кстати, согласно результатам исследования, это делают 88% девушек. И на что только они не идут, чтобы утаить месячные. Например:

68% – не надевают светлые наряды;

58% – выходят в туалет с сумочкой;

50% – прячут средства гигиены;

42% – отказываются от физических активностей;

16% – не выходят на работу.

Цифры впечатляют, особенно, если участь тот факт, что 81% украинок уверены, что любовь к своему телу – залог счастливой жизни, а 43% – считают, что менструация – это признак здорового организма и женственности.

КАМПАНИЯ #ценормально: Libresse предлагает избавиться от клише «эти дни»

Почему же украинкам так сложно сказать: «У меня месячные»? Оказывается, главная причина – большое количество стереотипов о цикле и предменструальном синдроме. Ведь считается, что в это время женщина становится капризной и эмоционально нестабильной. Так, около 45% мужчин полностью согласны с этим утверждением и стараются обходить стороной тему.

Пришло время быть собой и перестать стесняться обычных вещей

Но даже если о месячных и говорят, то обычно называют их «этими» днями. От этого клише нужно избавиться и начать открытый диалог! Libresse готовы взять на себя нелегкую просветительскую миссию, – для этого они начали кампанию #ценормально. Главная цель инициативы – рассказать, что месячные и сопровождающие их симптомы – естественный процесс, и обсуждать это не стыдно. Организаторы уверены: это поможет молодым людям избавиться от комплексов и избежать психологических проблем в будущем.

Пришло время быть собой и перестать стесняться обычных вещей!