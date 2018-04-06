Как бороться с усталостью глаз

В наше время, когда ноутбук и смартфон сопровождают нас повсеместно, глаза постоянно подвергаются сильнейшей нагрузке. Наверняка вы ловили себя на ощущении жжения в глазах или болезненного перенапряжения глазных мышц. Эти симптомы провоцируются усталостью глаз, которая, в свою очередь, вызвана постоянной необходимостью концентрировать взгляд.
Причины и признаки усталости глаз
Основная причина этого неприятного состояния - банальное перенапряжение мышц глаза, которое развивается при длительной работе с компьютером, смартфоном, при долгом чтении, работе с мелкими деталями и в прочих ситуациях, требующих зрительной концентрации. Также дискомфорт может развиваться из-за слишком сухого воздуха в помещении, длительного ношения линз (или аллергии на них), при работе в условиях недостаточного освещения, из-за неправильно подобранных очков, а также при наличии хронических заболеваний сосудов и/или глаз, остеохондрозе, инфекциях или недостатке витаминов.
Синдром уставшего глаза может проявляться по-разному у одного и того же человека, в зависимости причин, его вызвавшего, и от текущего состояния здоровья. Наиболее частые жалобы:
● болезненное напряжение в глазах,
● рези в глазах,
● двоение изображения,
● ощущение песка в глазах,
● мерцание, “мушки”,
● сухость глаза,
● слезотечение,
● снижение остроты зрения,
● быстрая утомляемость,
● покраснение глаз,
● расширение сосудов в склере (белок),
● тяжесть век,
● сложности с движениями глазами (ограниченность в движении или боли),
● повышение внутриглазного давления,
● тёмные круги под глазами.
Напряженность и усталость глаза – это нормальное состояние при объективном длительном напряжении. Но если вы наблюдаете это состояние ежедневно или усталость развивается неадекватно быстро, на это стоит обратить внимание. Иногда данное состояние - это лишь симптом другого заболевания. Чтобы избежать дальнейших проблем со зрением, желательно проконсультироваться у окулиста.
Как снять усталость глаз
Усталость, вызванную обычным перенапряжением, можно легко снять “в домашних условиях”.
- Делайте перерывы при работе с компьютером, смартфоном, чтении. Каждые минут 30-40 оторвите взгляд от экрана/книги и крепко зажмурьте глаза на несколько секунд.
- Хорошо снимают усталость упражнения для глаз. При длительной концентрации на определённом уровне (расстояние до монитора) мышцы глаза очень устают. Расслабить их можно, посмотрев вдаль, вправо-влево (не двигая головой), сведя глаза на кончик носа. Всего несколько секунд таких движений снимут спазм с цилиарной и глазодвигательных мышц.
- При явном ощущении сухости глаз воспользуйтесь каплями “Искусственная слеза”. И увлажняйте воздух в помещении.
- Не будет лишним курс специальной витаминотерапии для глаз.
- После долгого трудового дня можно положить на глаза компрессы из отвара ромашки, зелёного чая или сока огурца.
- Если у вас есть диагностированные заболевания глаз, подкорректируйте способы лечения со своим лечащим офтальмологом.
В любом случае, дискомфорт глаз - это тревожный симптом. Если данное состояние появляется регулярно, обязательно обратитесь к окулисту.
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