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Гудбай, молодость. Исследование определило ключевые признаки старости

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На то, что вы стареете, указывает множество факторов
© Unsplash

На то, что вы стареете, указывает множество факторов

В ходе нового исследования медики пролили свет на ключевые признаки того, что человек стареет.

Опрос свыше 2 тысяч респондентов, проведенный компанией Future You, производящей медикаменты и БАДы, показал, что существует несколько признаков того, что человек стареет. В частности, в ходе исследования выяснилось, что если человек забывает имена людей, стонет, когда наклоняется и засыпает во время просмотра ТВ, то, вероятнее всего, он начинает стареть, пишет Independent.

Кроме того, признаками старости являются дневной сон, постоянные жалобы и преобладание комфортной одежды в гардеробе над стильными вещами. Респонденты также отметили, что индикаторами старости для них являются умеренное употребление алкоголя, проявление жестокости в определенных жизненных ситуациях, боль в суставах и сложности с пониманием современных технологий.

Также исследование показало, что «официальная старость» начинается в 57 лет, однако процессы старения запускаются уже в 41-летнем возрасте. 47 процентов респондентов отметили, что уже в этом возрасте начинают испытывать серьезные проблемы с памятью.

Более трети респондентов отметили, что боятся проблем со здоровьем в старости, а каждый пятый опрошенный признался, что испытывает беспокойство из-за «увядающей» красоты.

Список топ-30 ключевых признаков, свидетельствующих о старении, выглядит следующим образом:

  1. Сложно вспомнить имена знакомых людей
  2. Выпадение волос
  3. Проявление жестокости или чувство жестокости
  4. Постоянные разговоры о боли в суставах или других заболеваниях
  5. Стоны во время наклона
  6. Если человек не знает и не слышал ни одной песни из десятки самых популярных сегодняшних хитов
  7. Проблемы с памятью в отношении того, куда положил сумку, очки, ключи от машины и т.д.
  8. Повышенная волосатость на теле, включая брови, уши и нос
  9. Если человек не может поднять тяжелые вещи из-за проблем со спиной
  10. Если человек говорит «в наши дни», рассказывая о прошлом
  11. Если человек не может скрестить ноги в сидячем положении
  12. Если человек избегает шумные пабы
  13. Выбор одежды и обуви для комфорта, а не для стиля
  14. Если человек засыпает во время просмотра ТВ
  15. Если человек отмечает, что учитель, полицейский или врач выглядит слишком молодо для своей профессии/должности
  16. Если человек испытывает сильную боль при малейшем падении
  17. Если человек говорит «все было иначе в моей молодости»
  18. Если человек часто жалуется
  19. Дневной сон
  20. Если человек испытывает чувство усталости по утрам, когда еще даже не встал с постели
  21. Сложности с использованием современных технологий
  22. Если человек говорит «молодые люди»
  23. Если в окружении человека есть коллеги, которые не знают, что такое «кассета» или «кассетная лента»
  24. Если человек не использует современные технологии, такие как планшет и т.д. в повседневной жизни
  25. Если человек жалуется на то, что ему нечего посмотреть по телевидению
  26. Если человек обсуждает со своими друзьями травмы, болезни и т.д.
  27. Если друзья человека стали болеть чаще
  28. Проблемы с запоминанием названий популярных музыкальных групп или артистов
  29. Если человек мечтает отправиться в путешествие без детей
  30. Если человек четко знает свою максимальную дозу алкоголя

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