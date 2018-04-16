Гудбай, молодость. Исследование определило ключевые признаки старости

На то, что вы стареете, указывает множество факторов

В ходе нового исследования медики пролили свет на ключевые признаки того, что человек стареет.

Опрос свыше 2 тысяч респондентов, проведенный компанией Future You, производящей медикаменты и БАДы, показал, что существует несколько признаков того, что человек стареет. В частности, в ходе исследования выяснилось, что если человек забывает имена людей, стонет, когда наклоняется и засыпает во время просмотра ТВ, то, вероятнее всего, он начинает стареть, пишет Independent.

Кроме того, признаками старости являются дневной сон, постоянные жалобы и преобладание комфортной одежды в гардеробе над стильными вещами. Респонденты также отметили, что индикаторами старости для них являются умеренное употребление алкоголя, проявление жестокости в определенных жизненных ситуациях, боль в суставах и сложности с пониманием современных технологий.

Также исследование показало, что «официальная старость» начинается в 57 лет, однако процессы старения запускаются уже в 41-летнем возрасте. 47 процентов респондентов отметили, что уже в этом возрасте начинают испытывать серьезные проблемы с памятью.

Более трети респондентов отметили, что боятся проблем со здоровьем в старости, а каждый пятый опрошенный признался, что испытывает беспокойство из-за «увядающей» красоты.

Список топ-30 ключевых признаков, свидетельствующих о старении, выглядит следующим образом:

Сложно вспомнить имена знакомых людей Выпадение волос Проявление жестокости или чувство жестокости Постоянные разговоры о боли в суставах или других заболеваниях Стоны во время наклона Если человек не знает и не слышал ни одной песни из десятки самых популярных сегодняшних хитов Проблемы с памятью в отношении того, куда положил сумку, очки, ключи от машины и т.д. Повышенная волосатость на теле, включая брови, уши и нос Если человек не может поднять тяжелые вещи из-за проблем со спиной Если человек говорит «в наши дни», рассказывая о прошлом Если человек не может скрестить ноги в сидячем положении Если человек избегает шумные пабы Выбор одежды и обуви для комфорта, а не для стиля Если человек засыпает во время просмотра ТВ Если человек отмечает, что учитель, полицейский или врач выглядит слишком молодо для своей профессии/должности Если человек испытывает сильную боль при малейшем падении Если человек говорит «все было иначе в моей молодости» Если человек часто жалуется Дневной сон Если человек испытывает чувство усталости по утрам, когда еще даже не встал с постели Сложности с использованием современных технологий Если человек говорит «молодые люди» Если в окружении человека есть коллеги, которые не знают, что такое «кассета» или «кассетная лента» Если человек не использует современные технологии, такие как планшет и т.д. в повседневной жизни Если человек жалуется на то, что ему нечего посмотреть по телевидению Если человек обсуждает со своими друзьями травмы, болезни и т.д. Если друзья человека стали болеть чаще Проблемы с запоминанием названий популярных музыкальных групп или артистов Если человек мечтает отправиться в путешествие без детей Если человек четко знает свою максимальную дозу алкоголя

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