Гудбай, молодость. Исследование определило ключевые признаки старости

В ходе нового исследования медики пролили свет на ключевые признаки того, что человек стареет.
Опрос свыше 2 тысяч респондентов, проведенный компанией Future You, производящей медикаменты и БАДы, показал, что существует несколько признаков того, что человек стареет. В частности, в ходе исследования выяснилось, что если человек забывает имена людей, стонет, когда наклоняется и засыпает во время просмотра ТВ, то, вероятнее всего, он начинает стареть, пишет Independent.
Кроме того, признаками старости являются дневной сон, постоянные жалобы и преобладание комфортной одежды в гардеробе над стильными вещами. Респонденты также отметили, что индикаторами старости для них являются умеренное употребление алкоголя, проявление жестокости в определенных жизненных ситуациях, боль в суставах и сложности с пониманием современных технологий.
Также исследование показало, что «официальная старость» начинается в 57 лет, однако процессы старения запускаются уже в 41-летнем возрасте. 47 процентов респондентов отметили, что уже в этом возрасте начинают испытывать серьезные проблемы с памятью.
Более трети респондентов отметили, что боятся проблем со здоровьем в старости, а каждый пятый опрошенный признался, что испытывает беспокойство из-за «увядающей» красоты.
Список топ-30 ключевых признаков, свидетельствующих о старении, выглядит следующим образом:
- Сложно вспомнить имена знакомых людей
- Выпадение волос
- Проявление жестокости или чувство жестокости
- Постоянные разговоры о боли в суставах или других заболеваниях
- Стоны во время наклона
- Если человек не знает и не слышал ни одной песни из десятки самых популярных сегодняшних хитов
- Проблемы с памятью в отношении того, куда положил сумку, очки, ключи от машины и т.д.
- Повышенная волосатость на теле, включая брови, уши и нос
- Если человек не может поднять тяжелые вещи из-за проблем со спиной
- Если человек говорит «в наши дни», рассказывая о прошлом
- Если человек не может скрестить ноги в сидячем положении
- Если человек избегает шумные пабы
- Выбор одежды и обуви для комфорта, а не для стиля
- Если человек засыпает во время просмотра ТВ
- Если человек отмечает, что учитель, полицейский или врач выглядит слишком молодо для своей профессии/должности
- Если человек испытывает сильную боль при малейшем падении
- Если человек говорит «все было иначе в моей молодости»
- Если человек часто жалуется
- Дневной сон
- Если человек испытывает чувство усталости по утрам, когда еще даже не встал с постели
- Сложности с использованием современных технологий
- Если человек говорит «молодые люди»
- Если в окружении человека есть коллеги, которые не знают, что такое «кассета» или «кассетная лента»
- Если человек не использует современные технологии, такие как планшет и т.д. в повседневной жизни
- Если человек жалуется на то, что ему нечего посмотреть по телевидению
- Если человек обсуждает со своими друзьями травмы, болезни и т.д.
- Если друзья человека стали болеть чаще
- Проблемы с запоминанием названий популярных музыкальных групп или артистов
- Если человек мечтает отправиться в путешествие без детей
- Если человек четко знает свою максимальную дозу алкоголя
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