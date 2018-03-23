Головная боль. А не мигрень ли это?

Головная боль - это явление нередкое. Кого-то она тревожит чаще, кого-то реже, и почти всегда мы можем определить с чем она связана: переутомился или перенервничал, проголодался, недоспал или переспал, на погоду, после «бурных» гуляний и т.д.

Но иногда недомоганию сложно поддается объяснению. Причём интенсивность боли столь велика, что нет сил что-то делать, а обезболивающие не помогают. С большой вероятностью можно предположить, что это состояние и есть мигрень. Как узнать, обычная ли это головная боль или мигрень, и что делать в каждом из случаев?

Почему может болеть голова

Причин, вызывающих головные боли, десятки. Самый распространённый вид - боль напряжения. Она развивается из-за длительного напряжённого положения шеи, вследствие чего спазмируются мышцы и сосуды, вызывая дискомфорт. В этом случае, небольшая разминка и массаж шейной и затылочной зоны снимут напряжение. Если же такие боли регулярны, обратитесь к неврологу, возможно, у вас остеохондроз.

Также, голова может разболеться из-за умственного напряжения или душевных переживаний. Это уже вопрос к выносливости нервной системы. Лучший способ восстановления - релаксация, седативные препараты и витамины.

Заболевания ЛОР-органов тоже могут вызывать головные боли. Поэтому, если вас часто беспокоит насморк или случаются боли в ушах, обратитесь к отоларингологу, вероятно, недомогание вызывает инфекция носовых пазух или среднего уха.

Не стоит забывать о травмах шеи и головы, вредной еде, курении и злоупотреблении алкоголем, недостатке кислорода в помещении и так далее, всё это тоже может спровоцировать боли в голове.

К счастью, после правильного лечения или соблюдения здорового образа жизни, головные боли уходят. Даже если случается ситуативное недомогание, оно легко снимается анальгетиками и прочими обезболивающими препаратами.

Признаки мигрени

Мигрень отличается тем, что интенсивность болевых ощущений крайне велика и полностью поглощает больного. Из-за боли человек не может не то, что продуктивно работать умственно, но и физически. Сложно даже говорить, так как сфокусировать внимание практически невозможно.

Точная причина мигрени пока не изучена. Боль провоцируется спазмом сосудов, а вот что вызывает сам спазм неизвестно. Зато наверняка прослеживается наследственная отягощённость заболеванием.

К явным признакам мигрени относятся:

● сильнейшая головная боль, часто чётко локализованная (например, конкретно правый висок),

● мерцание и мушки перед глазами,

● шум в ушах (не всегда),

● тошнота, иногда вплоть до рвоты,

● обезболивающие не помогают.

Также приступу мигрени, как и приступу эпилепсии, предшествует “аура”. Появляется неясное беспокойство, внезапно портится настроение, человек может неосознанно выполнять какие-то механические действия (например, перекладывать бумаги из стопки в стопку). После приступа человек полностью разбит и ему требуется сон. Зато на следующий день он чувствует себя, как ни в чём не бывало.

Как лечить мигрень?

По сути, лечения данного заболевания не существует. Приём обезболивающих на этапе “ауры” может купировать приступ, но в разгар мигрени не поможет. Все лечебные мероприятия направлены на снижение частоты и интенсивности приступов. С этой целью рекомендованы:

● витаминотерапия,

● лёгкие (!) физические нагрузки,

● йога и дыхательные практики,

● может помочь психотерапия.

В любом случае, при головных болях необходимо проконсультироваться с неврологом, ведь даже мигрень может быть лишь симптомом другого заболевания.