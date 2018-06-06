Гарвардские ученые определили лучшую и худшую обувь для здоровья

Гарвардские ученые провели исследование с целью выяснить, какая обувь является оптимально безопасной для здоровья.

В ходе исследования профессор эволюционной биологии человека и профессор биологических наук из Гарварда Дэниел Либерман выяснил, что амортизаторы и воздушные подушки в популярных моделях обуви, включая кроссовки, вредят здоровью ног. В частности, амортизаторы, которые по заявлениям производителей должны обеспечивать комфорт и прочность во время ходьбы и бега, в действительности делают ноги более слабыми и склонными к различным травмам.

Результаты исследования Либермана и его команды ученых показали, что «защита» ног с помощью обуви может быть вредной в долгосрочной перспективе, пишет The Independent.

«Когда вы ходите в обуви, ваши мышцы работают хуже, чем, когда вы ходите босиком. Мягкие подошвы не дают возможности вашим ногам регулярно «тренироваться», в результате чего увеличивается риск травм и проблем со здоровьем ног», - отметил Либерман.

Несмотря на то, что даже такая комфортная обувь, как кроссовки, оказывает на здоровье ног неблагоприятное воздействие, профессор рекомендует, все же, выбирать спортивную обувь, и не носить обувь на каблуке. По его данным, помимо неудобства, обувь на высоком каблуке может полностью изменить структуру мышц и привести к серьезным проблемам в будущем. Не менее опасна узкая обувь, ношение которой может привести к деформации стопы.

Либерман рекомендует выбирать обувь с хорошей поддержкой стопы, а наилучшим выбором называет «минимальную» обувь – такую, например, как летние плоские сандалии, имитирующие босые ноги. Также профессор советует часто менять разные модели обуви, чтобы не давать мышцам ног расслабляться.

Публикация от Chic Me (@chicmeofficial) 16 Апр 2018 в 12:00 PDT

Публикация от (Ruriko) (@r_s07_) 4 Июн 2018 в 3:34 PDT

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