Гарвардские ученые назвали пять полезных привычек, которые помогут продлить жизнь на 10 лет

Ученые Гарвардского университета назвали пять полезных привычек, которые помогут продлить жизнь на 10 и более лет.

В ходе нового исследования, результаты которого накануне были опубликованы в научном журнале Circulation, ученые анализировали данные об образе жизни и состоянии здоровья 78865 женщин и 44354 мужчин, пишет Independent.

В результате они определили пять полезных привычек, которые оказывают наиболее положительное влияние на продолжительность жизни. В частности, ученые установили, что здоровая диета, регулярный спорт, поддержание здорового веса тела, а также отказ от чрезмерного употребления алкоголя и полный отказ от курения – ключевые привычки, которые способны увеличить продолжительность жизни женщин на 14 лет, и мужчин – на 12 лет.

Ученые отмечают, что о положительном влиянии этих здоровых привычек на продолжительность жизни человека было известно и ранее, однако их исследование не только подтвердило эти данные, но и пролило свет на несколько любопытных фактов. Так, исследователи выяснили, что люди, которые следуют ключевым правилам здорового образа жизни, на 82 процента менее склонны к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 65 процентов менее склонны к смерти от рака, в сравнении с теми, кто игнорирует полезные привычки.

Таким образом, отказ от курения, поддержание здорового индекса массы тела (ИМТ), физическая активность на протяжении, как минимум, 30 минут в день, умеренное употребление алкоголя, а именно не более одного бокала вина в день, а также здоровая диета и сбалансированный рацион питания, оказывают сильное влияние на то, сколько может прожить человек.

Согласно результатам исследования, если женщина в возрасте 50 лет сформирует пять этих полезных привычек, то, вероятнее всего, сможет прожить еще 43 года. Если же она продолжит игнорировать эти привычки, то, вероятнее всего, проживет еще 29 лет.

В свою очередь, если мужчина сформирует эти привычки в 50-летнем возрасте, то имеет все шансы прожить еще 38 лет. Если же привычки сформированы не будут, то, вероятнее всего, эта цифра снизится до 26 лет.

«Наше исследование подчеркивает важность соблюдения полезных привычек и здорового образа жизни в целом для улучшения качества жизни и долголетия. На сегодняшний день очень маленькое количество людей соблюдает все пять привычек, указанных в нашем исследовании. Поэтому в рамках государственной политики следовало бы уделять больше внимания качеству продуктов и пропаганде здорового питания и образа жизни», - отметил ведущий автор исследования, доктор наук Франк Ху.

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