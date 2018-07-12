Европейские стандарты в стоматологии: в НМУ им. А.Богомольца готовят специалистов новой формации

Как это происходит на практике, рассказывает Андрей Копчак, директор Стоматологического медицинского центра Национального Медицинского Университета им. А. А. Богомольца – крупнейшей на сегодня стоматологической клиники Восточной Европы.

Андрей Копчак

Стоматологический медицинский центр Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца – это:

- клиническая учебная база для 7 стоматологических кафедр;

- осуществляет до- и последипломное подготовку более 2500 студентов и врачей ежегодно;

- более 200 000 пациентов в год, среди которых почти 40 000 детей;

- уникальная возможность для студентов уже с 3-го курса работать с пациентами;

- работа с редкими и нетипичными формами заболеваний;

- предоставление услуг социально незащищенным гражданам на безвозмездной основе;

- законодательно предусмотренная возможность предоставления высокотехнологичных платных услуг.

А. К.: Евроинтеграционные изменения приведут к серьезным изменениям всей стоматологической отрасли Украины – государственной и частной. Последняя, ​​кстати, развита в нашей стране достаточно сильно. Как известно, в концепции реформирования отечественной медицины стоматологические услуги рассматриваются как предоставляющиеся преимущественно на платной основе. И в связи с этим вырастут требования пациентов, как к качеству жизни, так и к качеству услуг стоматологов. Ведь красивая улыбка – не только элемент красоты, но и здоровья.

Красивая улыбка – не только элемент красоты, но и здоровья

Какие меры нужны для того, чтобы Украина могла соответствовать мировым стандартам в области стоматологии?

А. К.: На законодательном уровне окончательная модель реформирования стоматологии пока окончательно не сформирована – это вопрос времени, которое требуется, в частности, для сбалансирования всех необходимых нормативных документов. Впрочем, если говорить о нашем Стоматологическом центре, то главная наша задача сегодня – как можно скорее вооружить заведение самым современным оборудованием, которое бы позволило готовить специалистов стоматологической специальности согласно европейским и мировым профессиональным стандартам.

Наша цель – подготовить специалистов новой формации, которые будут готовы непрерывно получать медицинское образование и формировать свою компетентность согласно всех текущих инновационных изменений в стоматологической отрасли, мировой науке и практике.

Какие инновации в этом смысле внедряются в Стоматологическом медицинском центре уже сейчас?

А. К. На базе нашего центра мы хотим создать клинику, которая бы объединила последние достижения стоматологической науки, делала их доступными для всех слоев населения, а также демонстрировала все эти достижения студентам и лицам, желающим повысить свой последипломный уровень образования.

Два года назад мы приняли стратегию развития, являющуюся абсолютно четкой и конкретной, и включающуют следующие шаги: проведение ремонтов и замена инфраструктуры, новая маршрутизация пациентов и внедрение новых технологий. Например, если в прошлом году приоритетом были цифровые технологии и 3-D печать, то в этом году мы уже планируем начать лечение зубных каналов с помощью эндомикроскопа, идет внедрение безметалловой керамики. А еще завершается ремонт операционной, предназначенной, в частности, для операций по стоматологической имплантации.

Более того, благодаря приказу Министерства здравоохранения, мы получили возможность работать по международным клиническим протоколам и установкам мировых профессиональных ассоциаций, заменили устаревшие локальные протоколы. Для этого необходимо как можно быстрее внедрить современные технологии, что мы и делаем – университет например вложил большие инвестиции для того, чтобы мы овладели цифровыми стоматологическими технологиями и заняли лидирующие позиции в этом смысле.

Расскажите, пожалуйста, как это будет работать в реальности?

А. К.: Современный цифровой протокол выполнения таких стоматологических работ, например, как создание протезной конструкции, меняет саму их суть. Отпечаток делается на 3-D сканере, и мы получаем высокоточную компьютерную модель. Ни одна гипсовая модель не может дать такой точности. Моделирование и изготовление зубных протезов также проводится с помощью компьютера. Это существенно экономит драгоценное время и врачу, и пациенту – в один клик электронный снимок попадает к тому или иному специалисту, даже если он находится, скажем, в сельской местности или где-то за границей. Внедрение цифровых технологий стирает границы, и таким образом мы можем приобщиться к новейшим достижениям современной европейской и мировой медицины.

Во вверенном вам Стоматологическом центре будет возможность воспользоваться такими услугами?

Да, сейчас мы вместе с Китаем готовим масштабный проект по телемедицине – хотим установить телекоммуникационную телесеть, которая объединит нас с зарубежными специалистами. Мир становится, образно говоря, меньше, а наши возможности помочь пациенту где угодно в Украине – все больше.