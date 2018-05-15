Это не яблоко. Медик назвал главный продукт для крепкого здоровья

Известный британский медик Ранган Чаттерджи, автор программы Doctor in the House (Врач у вас дома) на телеканале BBC назвал главный продукт для крепкого здоровья и долголетия.

По его мнению, самый главный продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе человека для поддержания здоровья – это брокколи, пишет Independent.

«Брокколи – наш спаситель», - говорит Чаттерджи, рассказывая о полезных свойствах овоща, который способен снизить риск развития некоторых видов рака, улучшить работу сердца, снизить уровень плохого холестерина, а также излечить кишечник и поднять иммунитет.

Ранее учеными было обнаружено, что брокколи уменьшает воспаление в толстой кишке и снижает заболеваемость раком толстой кишки. В частности, ученые из Пенсильванского университета изучили синдром «протекающего» кишечника – состояния, при котором кишечный барьер нарушается и кишечник атакуют токсины и микроорганизмы, снижая его способность поглощать питательные вещества. Им удалось установить, что брокколи защищает внутреннюю оболочку кишечника, помогая укрепить иммунную систему и поддерживать баланс кишечной флоры.

По данным Чаттерджи, от здоровья кишечника зависит работа всего организма. Специалист отмечает, что в научных кругах кишечник называют «вторым мозгом» и связывают его работу с функционированием мозга, а также с настроением и психоэмоциональным состоянием человека.

Согласно результатам исследования ученых из Гарварда, проблемы с кишечником могут стать причиной стресса, депрессии и повышения уровня тревоги. Таким образом, брокколи укрепляет не только иммунитет, но и психическое здоровье.

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