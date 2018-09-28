Что такое аритмия сердца и в чём её опасность

В норме сердце взрослого человека должно сокращаться ритмично со скоростью 60-80 ударов в минуту

Диагноз “Аритмия сердца” звучит крайне ясно и понятно. Слово “аритмия” означает нарушение ритма, соответственно, при сердечной аритмии наблюдается нарушение ритма работы сердца.

В норме сердце взрослого человека должно сокращаться ритмично со скоростью 60-80 ударов в минуту. Но вы наверняка замечали, что после физической нагрузки или стресса оно колотится, как бешеное. А может, чувствовали, как “спотыкается”, пропускает удар? Сердце - чрезвычайно важный орган, поэтому нужно знать, какое же из этих состояний - вариант нормы, а когда надо срочно бежать к врачу?

Варианты “естественной” аритмии

Как уже говорилось, в нормальном состоянии человеческое сердце бьётся со скоростью 60-80 ударов в минуту, причём, абсолютно ритмично. Но эти показатели могут выходить за указанные рамки:

● при физических нагрузках организм нуждается в большем количестве кислорода, поэтому частота сердечных сокращений (ЧСС) возрастает;

● при эмоциональных нагрузках (как при отрицательных, так и при положительных эмоциях) ЧСС также растёт;

● во время сна или абсолютно расслабленного отдыха сердцебиение падает ниже 50-60 ударов в минуту;

● при использовании всяких дыхательных гимнастик и медитативных техник пульс замедляется;

● у людей с тренированной сердечно-сосудистой системой ЧСС в принципе ниже, чем у обычного человека.

Все перечисленные ситуации являются вариантами нормы, и беспокоиться по поводу ЧСС 140-160 ударов в минуту после пробежки совершенно не стоит. Тем не менее, не всякая аритмия безобидна.

Когда пора к врачу?

Аритмия сердца делится на 3 типа: тахикардия (ускорение сердцебиения), брадикардия (замедление пульса), собственно аритмия (нарушение ритмичности). В зависимости от типа заболевание скрывает различные опасности:

При замедленном сердцебиении, логично, замедляется кровоснабжение тканей и органов, соответственно, они испытывают кислородное голодание и недостаток питательных веществ. Тахикардия приводит к “перенасыщению” органов кровью, что может проявляться в отёках, различных застойных явлениях, трофических нарушениях, возможно образование и отрыв тромбов. Также тахикардия и внеочередные сердечные сокращения приводят к износу сердечной мышцы и часто взаимосвязаны с врождёнными и приобретёнными пороками сердца. При чрезмерном ускорении ЧСС может развиться трепетание желудочков или предсердий, что нередко приводит к остановке сердца.

Сбои в ритме крайне негативно влияют как на состояние самого сердца, так и на общую гемодинамику.

С сердцем шутки плохи, но большинство состояний, особенно, если они обнаружены на ранней стадии, успешно лечатся. Поэтому, если вы регулярно чувствуете: ускоренное сердцебиение / редкие и сильные его удары / “спотыкание”, а эти симптомы сопровождаются болями в груди, головокружением и слабостью, головными болями, изменениями артериального давления - запишитесь к кардиологу, не ждите, когда вас к нему привезут на “скорой”.