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Чем опасен тонзиллит

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Тонзиллит – это хроническое воспаление нёбных миндалин (гланд)
Depositphotos/ ruigsantos

Тонзиллит – это хроническое воспаление нёбных миндалин (гланд)

Боли в горле регулярно беспокоят практически каждого человека. Самыми распространёными причинами являются фарингит, ларингит либо тонзиллит. Каждое заболевание по-своему неприятное и имеет свои последствия, но самыми тяжёлыми осложнениями обладает хронический тонзиллит.

Тонзиллит - это хроническое воспаление нёбных миндалин (гланд). Острая форма носит название "ангина" и бывает разных видов. За свою жизнь человек может ни разу не переболеть этим заболеванием, либо столкнуться с ним единожды. Но довольно часто уже после первого воспаления болезнь приобретает хроническую форму. 

Проявляется хронический тонзиллит в:

●      постоянной гиперемии (покраснении) гланд и зева,

●      давящих болях в горле,

●      из-за распухших миндалин человеку тяжёло глотать, а голос становится назальным (в нос),

●      очень часто в лунках нёбных миндалин скапливается гной, который вызывает неприятный запах изо рта.

С жалобами на боли в горле необходимо обратиться к терапевту либо ЛОР-врачу, но в большинстве случаев сопровождать лечение будет также и инфекционист. Игнорировать этот симптом не стоит, так как развившиеся осложнения могут существенно снизить качество жизни.

Постоянное присутсвие инфекции в организме провоцирует ряд тяжёлых осложнений.

С одной стороны токсины отравляют организм, вызывая повышенную температуру, постоянную слабость и усталость, сонливость и вялость, снижение иммунитета и так далее.
Также инфекция разносится по всем органам и вызывает в них воспаление. Наиболее отзывчивы к тонзиллиту сердце (может развиться воспаление сердца - миокардит) и почки (пиелонефрит). Также есть вероятность развития ревматизма, нейроинфекции, заболеваний других ЛОР-органов, кожи.
Воспаление нёбных миндалин может перерасти в паратонзиллит, различные абсцессы, медиастенит, тонзилогенный сепсис.
И, наконец, хронический тонзиллит может спровоцировать аутоиммунный сбой, вследствие чего могут развиться те или иные аутоимунные заболевания (в первую очередь, ревматизм).

Как и большинство хронических заболеваний, тонзиллит нельзя вылечить консервативным методом, но можно подавлять инфекцию. Такое лечение заключается в регулярном полоскании горла различными лекарственными препаратами и настойками на травах. Время от времени (обычно в период обострения) назначают курс антибиотиков. Таким образом можно добиться длительного периода ремиссии, но нужно очень чутко прислушиваться к своему организму, чтобы вовремя обнаружить осложнение на другом органе.

Если же консервативное лечение не помагает, можно подойти к решению вопроса радикально – удалить гланды (тонзиллэктомия). Существует миф, что удаление гланд провоцирует снижение иммунитета и лучше ходить хоть с какими-то, но ни за что не удалять. На самом деле это мнение ошибочное. В какой-то момент вред от воспалённых гланд превышает пользу от них (а ведь помимо нёбных миндалин, в организме остаются ещё трубные, глоточная и язычная). Нередко лимфоткань полностью заменяется соединительной, и гланда вообще перестаёт выполнять свою функцию. В таком случае тонзиллэктомия - единственное решение. В любом случае, решение о способе лечения принимает врач (отоларинголог, терапевт либо инфекционист) после всестороннего изучения состояния больного.

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