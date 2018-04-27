Частная хирургия: сколько в Украине стоит европейское качество медицины

Доступна ли отечественная частная хирургия украинцам, и что делают платные клиники, чтобы снизить стоимость операции?

В стране активно развивается частная хирургия: платные клиники открывают полноценные хирургические стационары; оперируют не только планово, но и по скорой помощи; берутся не только за простые патологии, но и за такие сложные направления, как реконструктивная челюстно-лицевая хирургия, онкология, кардиохирургия. Это, безусловно, прорыв для украинской медицины. Но доступно ли это среднестатистическому жителю страны?

Стоимость операции: система fast track + прозрачность

«Частная хирургия только максимум на 30 % дороже государственной», – говорит хирург, заместитель главного врача медицинской сети «Добробут» (Киев) Максим Щербина. При этом, по словам Максима Владимировича, многие хирургические вмешательства вообще обходятся пациентам платных клиник примерно в такую же сумму, какую они потратили бы, отдав предпочтение государственной медицине.

Сделать стоимость операции приемлемой, не снизив качества оказания услуг позволяет система fast track

Сделать стоимость операции приемлемой, не снизив качества оказания услуг, частным медучреждениям позволяет прежде всего система fast track. Это организация лечебного процесса, предусматривающая максимально короткое пребывания пациента в реанимации и стационаре. «Иногда это занимает всего несколько часов, как, например, после удаления аденоидов. Или максимум сутки, как в случае эндоскопической операции на околоносовых пазухах, – рассказывает коллега доктора Щербины, врач-отоларинголог Юлия Шуклина. – Тогда как 60 % пациентов государственных медучреждений после той же риносинусохирургии проводят в больнице минимум 5 дней, потому что вмешательство выполняется не щадящим малоинвазивным методом, а через стандартный травмирующий разрез».

«У нас даже после операций на открытом сердце и сложных вмешательств по поводу протезирования тазобедренного сустава люди проводят в стационаре не более 4–5 дней», – добавляет Максим Щербина. Если учесть, что сутки пребывания в стационаре частной клиники в среднем в Украине обходятся в 3000 грн, экономия получается существенной.

Сокращать период госпитализации позволяет, во-первых, использование миниинвазивных методик. Малоинвазивное вмешательство – это ведь не только меньше боли, это еще и гораздо короче и легче ранний послеоперационный период. Простой пример из практики наших хирургов: 4-летний ребенок после лапароскопического удаления аппендикса уже через 4 часа бегал по коридору. К слову, процесс восстановления ускоряет и использование частными клиниками современного наркоза. Это, например, ингаляционная анестезия, состоящая на 70 % из воды. Второй момент: организация лечебного процесса таким образом, чтобы все, что международные протоколы лечения и состояние пациента позволяют сделать в условиях амбулаторного приема, делалось амбулаторно. Тоже экономия на стоимости пребывания в стационаре.

Ну и то, что делает частные клиники особенно привлекательными (кроме, естественно, высокого уровня оказания медицинских услуг и пациентоориентированного подхода), при этом позволяя экономить деньги, – абсолютная прозрачность платежей. «Никаких благотворительных взносов, благодарностей хирургической бригаде, денег на перчатки и марлю и тому подобное, как мы привыкли в наших районных больницах», – говорит Анна Данилюк, пациентка частной кардиохирургии.

В три раза дешевле, чем за границей

В частной медицине вы сразу знаете сколько платите и за какой уровень сервиса

«В последние 5 лет отечественная частная медицина становится все более востребованной среди иностранных пациентов. И во многом благодаря как раз доступности: лечение в Украине, в том числе хирургическое, стоит на 30–70 % дешевле, чем в зарубежных клиниках», – рассказывает Виолетта Янышевская, президент Украинской Ассоциации Медицинского Туризма. Если, к примеру, многоэтапное лечение варикоза (то есть в несколько операций) в Европе обойдется примерно в 90 000 грн, по словам Владимира Герасимова, сосудистого хирурга из клиники «Добробут», то у нас это будет одна операция стоимостью до 33 000* грн (дешевле смартфона последней модели). И такое соотношение по всем хирургическим направлениям. То есть если у нас, к примеру, лапароскопическое удаление аппендицита 27 000 грн, желчного пузыря стоит около 30 000 грн, удаление аденоидов – 16000* грн, артроскопия коленного сустава – 28 000 грн, то в зарубежной клинике эти суммы сразу умножаются на три.

Важно учесть, что в стоимость услуги полностью входит вся диагностика, анализы, пребывание в стационаре, сама операция и все медикаментозное лечение. Кстати, если суммировать все эти расходы в государственных клиниках, сума выйдет не меньше, но в частной медицине вы сразу знаете сколько платите и за какой уровень сервиса.

*Цены предоставлены хирургами медицинской сети «Добробут» (Киев). Стоимость операций может меняться – уточняйте актуальную информацию в колл-центре клиники.



