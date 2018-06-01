Болезнь Альцгеймера: как обезопасить себя

Болезнь Альцгеймера – это заболевание нервной системы, при котором больной неуклонно теряет память на всё: начиная от того, как зовут соседку, и заканчивая тем, как держать ложку в руках или произносить слова. Болезнь Альцгеймера – это одна из разновидностей старческой деменции, диагностируется практически у 50% людей старше 85 лет. В редких случаях встречается и так называемый “ранний” Альцгеймер, который может развиться и у 20-летнего.

Как проявляется болезнь Альцгеймера

По пока неизученным причинам происходит сбой клеточного метаболизма и образование белковых амилоидных бляшек в головном мозге. Эти бляшки мешают нормальному протеканию нервных импульсов, что в итоге проявляется следующими симптомами:

● сложность с усвоением новой информации, с припоминанием фактов, событий, людей из прошлого;

● новая и старая информация перемешивается в памяти;

● постепенно снижаются умственные способности, особенно страдает логическое мышление;

● появляются нелогичные, а затем и бредовые измышления;

● по мере прогрессирования заболевания человек забывает события из своей жизни, окружающих, а затем и себя;

● на финальных стадиях больной полностью утрачивает свою личность;

● забываются также физические навыки, человек “разучивается” обслуживать себя;

● смерть чаще всего наступает из-за того, что организм “забывает”, как биться сердцу или дышать лёгким.

Забывание происходит с разной скоростью, самые “автоматические” навыки и рефлексы утрачиваются в самом конце. Также из памяти последними уходят самые близкие люди и значимые события.

Факторы риска

Болезнь Альцгеймера довольно часто встречается по всему миру, однако, точные причины её развития всё ещё неизвестны. Зато известны факторы, повышающие риск заболевания:

● дефицит интеллектуальной деятельности,

● недоcтаток активности физической,

● атеросклероз, диабет и некоторые другие болезни,

● недостаток витамина D,

● курение,

● черепно-мозговые травмы,

● пожилой возраст.

Также предполагается наследственная предрасположенность, но не к самой болезни, а к нарушению клеточного метаболизма.

Альцгеймер не придёт

Несмотря на то, что страдает этой болезнью значительное число людей, лекарства от неё всё ещё не изобретены. Зато в ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что может снизить риск появления или замедлить развитие уже начавшегося заболевания.

1. Умственная деятельность. Люди, не имеющие умственной стимуляции рискуют заполучить Альцгеймера в 2,6 раза больше. Поэтому решайте кроссворды и головоломки, играйте в интеллектуальные игры, читайте умные книги.

2. Физическая активность. “В здоровом теле здоровый дух” – не просто поговорка. Умеренные нагрузки – это хорошее кровоснабжение, полноценное питание клеток, тонус мышц и других тканей, и ещё много всего полезного.

3. Полезные продукты. Для профилактики Альцгеймера рекомендуют придерживаться диеты с низким гликемическим индексом (овощи, несладкие фрукты, нежирное мясо, злаки). Также благотворно влияют зелёный чай (200 мл в день снижает риск заболевания на 54%), корица и куркума.

4. Витамин D и рыбий жир. Этот комплекс почему-то недооценивают, хотя он способен предотвратить множество неврологических заболеваний, улучшить память и внимание, укрепить нервную систему.



Болезнь Альцгеймера – это неуклонно прогрессирующие заболевание, которое может просто “стереть” человека. Поэтому при появлении тревожных симптомов лучше не затягивать, а сразу же обратиться к неврологу!