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Болезнь Альцгеймера: как обезопасить себя

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Болезнь Альцгеймера – это неуклонно прогрессирующие заболевание, которое может просто “стереть” человека
Depositphotos/ luckybusiness

Болезнь Альцгеймера – это неуклонно прогрессирующие заболевание, которое может просто “стереть” человека

Болезнь Альцгеймера – это заболевание нервной системы, при котором больной неуклонно теряет память на всё: начиная от того, как зовут соседку, и заканчивая тем, как держать ложку в руках или произносить слова. Болезнь Альцгеймера – это одна из разновидностей старческой деменции, диагностируется практически у 50% людей старше 85 лет. В редких случаях встречается и так называемый “ранний” Альцгеймер, который может развиться и у 20-летнего.

Как проявляется болезнь Альцгеймера
По пока неизученным причинам происходит сбой клеточного метаболизма и образование белковых амилоидных бляшек в головном мозге. Эти бляшки мешают нормальному протеканию нервных импульсов, что в итоге проявляется следующими симптомами:

●      сложность с усвоением новой информации, с припоминанием фактов, событий, людей из прошлого;

●      новая и старая информация перемешивается в памяти;

●      постепенно снижаются умственные способности, особенно страдает логическое мышление;

●      появляются нелогичные, а затем и бредовые измышления;

●      по мере прогрессирования заболевания человек забывает события из своей жизни, окружающих, а затем и себя;

●      на финальных стадиях больной полностью утрачивает свою личность;

●      забываются также физические навыки, человек “разучивается” обслуживать себя;

●      смерть чаще всего наступает из-за того, что организм “забывает”, как биться сердцу или дышать лёгким.

Забывание происходит с разной скоростью, самые “автоматические” навыки и рефлексы утрачиваются в самом конце. Также из памяти последними уходят самые близкие люди и значимые события.

Факторы риска
Болезнь Альцгеймера довольно часто встречается по всему миру, однако, точные причины её развития всё ещё неизвестны. Зато известны факторы, повышающие риск заболевания:

●      дефицит интеллектуальной деятельности,

●      недоcтаток активности физической,

●      атеросклероз, диабет и некоторые другие болезни,

●      недостаток витамина D,

●      курение,

●      черепно-мозговые травмы,

●      пожилой возраст.

Также предполагается наследственная предрасположенность, но не к самой болезни, а к нарушению клеточного метаболизма.

Альцгеймер не придёт
Несмотря на то, что страдает этой болезнью значительное число людей, лекарства от неё всё ещё не изобретены. Зато в ходе многочисленных исследований ученые выяснили, что может снизить риск появления или замедлить развитие уже начавшегося заболевания.

1. Умственная деятельность. Люди, не имеющие умственной стимуляции рискуют заполучить Альцгеймера в 2,6 раза больше. Поэтому решайте кроссворды и головоломки, играйте в интеллектуальные игры, читайте умные книги.
2. Физическая активность. “В здоровом теле здоровый дух” – не просто поговорка. Умеренные нагрузки – это хорошее кровоснабжение, полноценное питание клеток, тонус мышц и других тканей, и ещё много всего полезного.
3. Полезные продукты. Для профилактики Альцгеймера рекомендуют придерживаться диеты с низким гликемическим индексом (овощи, несладкие фрукты, нежирное мясо, злаки). Также благотворно влияют зелёный чай (200 мл в день снижает риск заболевания на 54%), корица и куркума.
4. Витамин D и рыбий жир. Этот комплекс почему-то недооценивают, хотя он способен предотвратить множество неврологических заболеваний, улучшить память и внимание, укрепить нервную систему.
 

Болезнь Альцгеймера – это неуклонно прогрессирующие заболевание, которое может просто “стереть” человека. Поэтому при появлении тревожных симптомов лучше не затягивать, а сразу же обратиться к неврологу!

 

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