Big city life. Американские ученые доказали, что жизнь в большом городе повышает уровень счастья

Американские ученые установили, что жизнь в большом городе повышает уровень счастья.

Несмотря на распространенное мнение о том, что спокойная размеренная жизнь вдали от мегаполисов является ключом к счастью, ученые из университета штата Калифорния во Фресно доказали, что положительное влияние на уровень удовлетворенности жизнью, напротив, оказывает бешеный ритм жизни в большом городе. Об этом сообщает Independent.

Ученые добавили, что несмотря на то, что жизнь в большом городе сопряжена с более высоким уровнем стресса и беспокойства, ежедневные заботы, активный образ жизни, а также занятость повышают уровень удовлетворенности жизнью.

«Занятость, отсутствие слишком большого количества свободного времени и активность являются важными факторами благополучия», - сообщает доктор Жанетт Бикнелл.

Она добавила, что также изучила результаты других исследований и определила явную связь между занятостью и высоким уровнем удовлетворенности жизнью:

«Не только это, но и другие исследования наших американских коллег подтверждают, что те люди, которые не имеют свободного времени и все время заняты, чувствуют себя гораздо счастливее. Жители крупных городов развиваются гораздо быстрее и эффективнее тех, кто живет в более маленьких городах», - добавляет Бикнелл.

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