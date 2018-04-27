Белым бело. Эксперты назвали напиток, который вредит красоте зубов больше, чем кофе

Эксперты известного австралийского бренда White Glo, специализирующегося на отбеливании зубов, провели новое исследование с целью выяснить, какие напитки оказывают наихудшее влияние на красоту зубов.

Джордан Кирк, эксперт марки, который регулярно исследует влияние продуктов питания и вредных привычек на зубную эмаль и ее оттенок, определил напиток, который вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение, пишет Independent.

Он неожиданно выяснил, что чай оказывает крайне негативное влияние на белизну зубов, окрашивая их на несколько оттенков. При этом, речь идет обо всех без исключения сортах чая, включая зеленый. По утверждению Кирка, негативное воздействие на зубную эмаль оказывают такие вещества, как танин, теафлавин, теарубигин и теобромин.

«Если вы думаете, что опасными для цвета ваших зубов являются лишь напитки темных оттенков, то вы ошибаетесь. Наиболее неблагоприятное воздействие на зубную эмаль оказывает танин, который в большом количестве содержится как раз в зеленом чае. Это вещество способно окрасить зубы в неприятный желто-коричневый цвет – тот, который часто путают с так называемым налетом кофеманов и курильщиков», - говорит специалист.

Кирк рекомендует воздерживаться от чрезмерного употребления зеленого чая, а также регулярно проходить процедуру профессиональной чистки зубов у стоматолога и уделять должное внимание ежедневной гигиене рта – чистить зубы дважды в день как минимум по две минуты.

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