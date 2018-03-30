Так просто. Фитнес-тренер раскрыл секрет идеального пресса

Любые упражнения на пресс нужно делать, одновременно выдыхая и втягивая живот в себя

Известный фитнес-тренер Стив Зим, клиентами которого являются голливудская актриса Джессика Бил и американский фигурист Адам Риппон, раскрыл секрет идеального пресса.

По его мнению, добиться заветных кубиков удастся, не только соблюдая технику упражнений для пресса, но и технику правильного дыхания, пишет Independent.

«Дыхание – самая важная часть тренировки, когда мы говорим о прессе. Если вы мечтаете о кубиках пресса, вам нужно уделить особое внимание дыханию», - говорит эксперт.

Он рекомендует одновременно с резким выдохом через нос втягивать живот как можно сильнее, при этом следить за тем, чтобы дыхание и движение живота были синхронными.

Несмотря на то, что Зим считает эту технику дыхания одним из самых эффективных способов добиться заветных кубиков пресса, он также отмечает, что для достижения желаемого результата безусловно нужно выполнять ряд интенсивных упражнений. Наиболее эффективными упражнениями для мышц живота фитнес-эксперт называет скручивания на Bosu-мяче, стретч наклоны, а также ряд упражнений на медболе – твердом медицинском мяче, который используют в реабилитационных целях.

Кроме того, во время интенсивных упражнений на пресс Стив Зим советует прятать язык за сомкнутыми зубами. Это позволит избежать напряжения в области шеи и направить максимум усилий на укрепление мышц живота.

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